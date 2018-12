Buscan a mascota que lleva perdida seis días

Por intermedio de las redes sociales del diario La República, una ciudadana identificada como Maryoree Echeandía reportó la pérdida de su mascota en el distrito del El Agustino.

Según la denunciante, 'Capitán' desapareció en la urbanización Las Palmeras, a la altura del Hospital Hipólito Unanue, el día 24 de diciembre, aproximadamente, a las 4 de la tarde. El can es de raza Shih Tzu, color blanco completo, tienen ojos negros y los dientes inferiores ligeramente sobresalidos.

La familia Encheandía se encuentra muy preocupada desde que no pueden ver a 'Capitán', dado que el can no solo es un miembro importante de la familia, sino que es un ser que necesita cuidados especiales.

"Tiene una insuficiencia cardíaca y usa medicamentos diarios. Va a sus control una vez al mes, es muy importante el uso de sus medicinas", manifestó la ciudadana a través de Facebook.

En busca de que se pueda obtener un resultado más rápido, los dueños del can han decidido ofrecer una recompensa a quien les pueda brindar cualquier información que puede ayudar a encontrarlo.

Si tiene cualquier dato que pueda aportar para poder hallar a 'Capitán', puede comunicarse con Maryoree por mensaje o llamada al 929 458 205 o 982 257 933.

(Texto y fotos enviados por Maryoree Echeandía, mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).