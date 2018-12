Año Nuevo: recomendaciones para prevenir accidentes de tránsito

Es común que en Año Nuevo muchos peruanos se diviertan en reuniones, discotecas y demás centros de esparcimiento, pero muchos pierden la vida o quedan parapléjicos por accidentes vehiculares por los efectos del alcohol y la imprudencia al conducir.

Los accidentes más comunes aquellos en los que intervienen vehículos menores y desprotegidos (motos lineales, moto taxis) los cuales muchas veces tienen desenlaces fatales.

Por eso la médico traumatólogo, Pamela Castro Zaragoza, brinda consejos para prevenir estos accidentes.

“Si presenciamos un choque violento, lo primero es notificar a los bomberos o algún número de emergencia dependiendo en el lugar en el que se encuentren. Lo segundo es tratar de identificar si la escena del accidente es segura o no para acercarse a ayudar (verifica la presencia de fuga de gas o gasolina, fuego, etc.). Las guías de emergencia sugieren no movilizar a las personas heridas si se encuentran en un escenario seguro, si por el contrario se identifica alguno de los riesgos descritos pues se debe tratar de evacuar a las víctimas”.

De acuerdo a la especialista, en la mayoría de los casos es mejor mantener la calma porque a veces al movilizar a la víctima le hacemos daño Se recomienda verificar siempre la integridad de la cabeza y del cuello, y que los brazos y piernas no se encuentren atrapados para movilizar a los heridos.

“Las consecuencias de los accidentes de tránsito dependen del grado de energía de los mismos, la velocidad de los vehículos y la fuerza del impacto. Las repercusiones son múltiples y pueden comprometer todos los sistemas del cuerpo: Traumatismo encéfalo craneano (sistema nervioso), trauma torácico (fracturas costales), trauma abdominal (sangrado de órganos importantes) y fracturas".

De acuerdo con Pamela Castro en las fiestas de fin de año, los accidentes se deben al abuso de velocidad, a la ingesta de bebidas alcohólicas o al uso de celulares mientras se conduce. También son comunes los accidentes relacionados al uso de pirotécnicos que van desde quemaduras hasta fracturas expuestas de dedos de la mano que dejan secuelas y limitan las actividades de los pacientes.

“Las recomendaciones indicadas para evitar accidentes son simples, si se tiene ganas de festejar pues no se debe manejar, preferible hacer uso de dispositivos Bluetooth. Concentrarse en lo que se está haciendo, muchas veces los accidentes se deben a unos segundos de distracción. También se debe respetar las señales de tránsito y los límites de velocidad, diviértanse con responsabilidad, ya que pueden quitarse la vida y de los demás que lo acompañan.”, agregó.

