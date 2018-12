Critican construcción de puente que podría provocar accidentes de tránsito [VIDEO]

Por intermedio del WhatsApp de La República, un ciudadano criticó la peligrosa construcción que representa el puente de la Ensenada, que corresponde al distrito de Puente Piedra.

Según comentó el denunciante, en la separación entre la vía vehicular y el puente un vehículo podría caer al río, por lo que considera que esta construcción está mal ejecutada.

“Este puente fue inaugurado una día antes de las elecciones municipales 2018, como pueden ver, es un peligro de esta manera. El riesgo es latente para todos los que transitamos todos los días y más aún para los niños”, comentó el denunciante.

Asimismo comentó que el peligro es para los peatones, ya que si quieren cruzar por la zona deben tener el doble de cuidado.

“Si uno quiere cruzar el puente tienes que estar alerta, y más aún en la noche. Ni siquiera en el mismo puente esta señalizado el transito de peatones”, escribió el ciudadano mediante nuestro portal de denuncias.

El ciudadano espera que tras la difusión de esta denuncia, el personal que asuma la gestión tome acciones ante el caso y coloque alguna maya de seguridad que impida que ocurra algún accidente de tránsito.

“Espero que no pase ni una tragedia y no estar pasando por las noticias, como ciudadano es lo que puedo hacer, ya que el alcance está por salir y no hace caso a los reclamos”, comentó el denunciante.

(Texto y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).