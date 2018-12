Denuncian reacción agresiva de policía durante intervención [VIDEO]

Mediante las redes sociales, un ciudadano denunció la reacción agresiva que tuvo un policía durante una intervención en Miraflores, alrededor de las 2:25 de la tarde de ayer, martes 18 de diciembre.

De acuerdo con el relato publicado en Facebook por el usuario, Stefano Valenzuela , el hecho se habría originado cuando fueron intervenidos en el semáforo de la avenida Enrique Palacios con Espinar, en el mencionado distrito, por ambos policías.

“Mi primo me recoge a la salida a estudiar, llegamos al semáforo de Enrique Palacios con espinar y de pronto el suboficial J.Siesquen como dice en el vídeo retrocede su vehiculo que estaba media cuadra adelante del cruce donde estábamos cierran la calle cual delincuentes y nos apuntan con su arma de fuego la rastrilla en la cabeza del que maneja lo cual no sabemos el motivo hasta ese momento , nos detenemos y nos identificamos sin problemas según ellos habían robado en Surquillo una moto lineal color roja y la moto donde estabas como se ve en el vídeo es negra con un poco de blanco verifican que no tenemos armas de fuego ni nada mas ilegal”, se puede leer en la publicación que se ha hecho viral en tan solo 5 horas, y que cuenta con más de 27 mil reproducciones.

La reacción agresiva del policía habría sucedido cuando el compañero del primer policía mencionado amenaza e inclusive intenta quitar el móvil con el cual uno de los protagonista graba el hecho, que el consideraba hostil.

“El Técnico de 3ra J.Perez H. comenzó amenazar diciéndole al de la moto te voy a encontrar, ¿Para que quería encontrarlo en otro lugar si ya lo tenía en enfrente ? Cuando lo increpó y digo que está amenazando, porque sabe que lo hizo, me arranca el celular (felizmente el vídeo no se detuvo) y luego de quitárselo a él (Porque tuve que luchar varios minutos para quitárselo) lo sigo enfrentando para grabar su rostro y de pronto intenta tirarme una cachetada la cual me cayó está grabado en este vídeo”, narra.

El usuario quien subió el vídeo a redes sociales solicitó que se les suspenda por su mal actuar, así como por dar una mala imagen a la institución de la Policía Nacional.

