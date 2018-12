Ciudadano presumió de sus 'contactos' e insultó a policía que lo intervino [VIDEO]

Un vídeo se ha hecho viral mediante las redes sociales, debido a que un hombre insultó, amenazó y hasta presumió de sus ‘contactos’ a un agente policial quien le solicitaba su documento de identidad (DNI) para que se identifique.

En las imágenes se puede escuchar como el sujeto se niega rotundamente a entregar su identificación alegando que no es delincuente.

“Yo estoy viniendo a comprar... la policía no tiene nada más que hacer que jo... a los vecinos. No soy delincuente”, mientras pide que no lo toquen. Inclusive se logra escuchar algunos insultos hacia el policía que también grababa el hecho.

Debido a la insistencia del agente, el hombre empezó a gritar que debería de “buscar delincuente”, hasta llegar al extremo de amenazarlo con mandarlo a golpear.

El vídeo subido por un usuario de Facebook y que cuenta con más de 90 mil reproducciones, hay miles de comentarios en contra de la actitud del sujeto, piden identificarlo y sancionarlo falta de respeto a la autoridad.

“Es importante, necesario, saber qué ocurrió con este sujeto, que le faltó groseramente el respeto al personal policial que lo intervino. La Policía Nacional del Perú debiera informar y respaldar al Suboficial 3a PNP Gutiérrez”, comentó la persona que publicó el material audiovisual.

(Texto y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).