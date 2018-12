Pueblo Libre: familia busca a mascota desaparecida

Por intermedio del WhatsApp de La República, un ciudadano identificado como Alberto Gaviria reportó la desaparición de su mascota en el distrito de Pueblo Libre.

Según el denunciante, ‘Valentino’, su gato, se perdió el jueves 13 de diciembre, entre las 5 y 7 de la mañana de su domicilio ubicado en Toribio Ara (ex Atahualpa) a la altura del cruce de las avenidas La Marina con Brasil.

La mascota es macho, de color blanco con mostaza, tiene ojos celestes claros. La familia Gaviria ha realizado publicaciones a través de las redes sociales para poder hacer viral el hecho y obtener mejores resultados.

“Nos sentimos demasiado tristes y mortificados, les pido a todos que nos ayuden compartiendo el post por favor. ¡Valentino te vamos a encontrar!”, escribió el ciudadano en Facebook.

Asimismo, Estefania Aquino le dedicó unas palabras a su mascota y lo tituló ‘Cartas a mi Valentino’.

“Cuando te rescatamos del mercado y te ayudamos a que te cures, porque tenías la mandíbula partida y lesionada en dos partes tu patita la derecha, en un principio quise darte en adopción. Ya teníamos dos gatitas más rescatadas y pensamos que sería mucho, pero después cambie de opinión, y pensamos quién más que nosotros te amaría más. Nosotros fuimos quienes te cuidamos y te protegíamos tanto que nuestro único miedo era que algo de nuevo te volviera a pasar. Ya habías sufrido mucho antes de que te rescatemos y mi miedo se convierto en realidad, ya son 4 días que no te tengo. No sabes la falta que me haces, mi valentino, te extraño, te lloro, sólo quiero que regreses a llenar el vacío que dejaste en mi corazón. Te quiero mucho, mi gatito hermoso, mi hijito, mi rey. Ayúdenme a encontrar a mi Valentino”, se puede leer en las redes sociales de Aquino.

Para brindar cualquier información que pueda apoyar a ubicar a la mascota, comunicarse con su dueña mediante llamadas al número móvil al 970559542 (Alberto) 989473736 (Estefanía).

(Texto y fotos enviados por Alejandra Velarde mediante el WhatsApp de La República 941 000 000)