YoDenuncio: ascensores de estación de Metro de Lima no funcionan

Por intermedio del WhatsApp de La República, un ciudadano identificado como Franck Gómez reportó que, en el distrito de Villa María del Triunfo, las personas discapacitadas se han visto afectadas por la falta funcionamiento de los elevadores.

“Ellos no dan la información (el personal del tren). Tengo una operación antigua a la rótula me cuesta un poco subir las escaleras, a veces lo hago con dolor. Hoy quise subir por el ascensor y me frustré porque no estaban funcionando”, escribió Gómez a nuestra plataforma de denuncia.

Según la imagen enviada por el ciudadano se puede observar que el ascensor de la estación del Metro de Lima, María Auxiliadora, tiene una reja encima que impide que los usuarios los empleen.

Asimismo, como se sabe las estaciones del tren son conocidas porque tienen escaleras muy grandes, las cuales serían difícil de utilizar por las personas embarazadas, minusválidos, adultos mayores y en general por cualquiera que se encuentre con algún problema que no le permita movilizarse con normalidad. En este sentido, los elevadores son una pieza clave.

Gran parte de la población utiliza este transporte para trasladarse con mayor rapidez a distintos puntos de la ciudad, por lo que los ciudadanos piden que se reparen los ascensores ya que son fundamentales para su desplazamiento.

(Texto y fotos enviados por Franck Gómez mediante el WhatsApp de La República 941 000 000)