Solo 2 de cada 10 pacientes con trastornos mentales reciben diagnóstico

Según Yuri Cutipe, director de Salud Mental del Ministerio de Salud (Minsa) de los seis millones de personas al año sufren de trastornos de salud mental, solo 2 de cada 10 pacientes reciben diagnóstico y atención médica.

Según cifras registradas por el Minsa, durante el 2018, el 65% de las mujeres fueron víctimas de violencia de distintos tipos, hecho que revela la urgencia de tratar la salud mental desde el sector público y privado.

“Es urgente cambiar el modelo de atención del paciente para que el eje central sea la cobertura de la salud mental, desde distintos puntos de vista: enfermería, psicología, psiquiatría, etc. Las personas no conocen a donde ir cuando tienen trastornos psicosociales, porque no tenemos personal capacitado para esto”, finalizó Cutipe.

Debido a estas cifras totalmente preocupante, el especialista Manuel Mayorga, indicó que la implementación de centros de salud mental comunitarios aseguran la atención inmediata de los pacientes con problemas psicosociales.

“El problema de salud mental requiere una participación multisectorial del Estado, instituciones educativas y de salud, que velen por el bienestar de la comunidad. Necesitamos profesionales que estén alineados al servicio del paciente y tengan la capacidad de diagnosticar problemas psicosociales de este tipo”, explicó Mayorga.

