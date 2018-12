Pasajera denuncia demora de 19 horas en vuelo de StartPerú

Por intermedio del WhatsApp de La República, la ciudadana Flor Ruiz denunció la demora de 19 horas de su vuelo a Lima, desde el aeropuerto de Pucallpa, sin ninguna explicación aparente.

Según comentó la usuaria mediante nuestra plataforma de denuncia, su vuelo se postergó en reiteradas ocasiones, provocando que más de 80 pasajeros esperan largas colas para así poder lograr a Lima, sin recibir ningún reembolso de dinero.

“En aeropuerto de Pucallpa la aerolínea StartPerú que tenía que haber volado a las 11am, postergó su vuelo a las 11 y 30 pm. A la 1 am de hoy sábado nos hicieron embarcar en un vuelo que llegó 15 minutos antes ( de Lima), a las 1 y 10, 10 minutos después de haber embarcado, nos desembarcaron aduciendo cierre de aeropuerto. La aerolínea si tenía conocimiento que no volaríamos según informó el capitán de vuelo cuando estuvimos en el counter. A esta hora 2 y 45 am estamos unos 80 pasajeros en Counter de StartPerú sin explicación alguna ni reembolso, ni comida, ni hotel, encerrados sin poder salir, y con un vaso de refresco que acaban de traer”, comentó a La República.

Asimismo indicó no haber tenido ninguna respuesta clara sobre por qué ocurrió el retraso.

“Lo increíble es que en ningún aeropuerto además de la hoja de reclamos que ya llenamos como 30 personas, hay algo que informe de nuestros derechos como pasajeros, nadie nos informa, la policía interna de aeropuerto dice que no puede hacer nada pues solo el proceder depende de la aerolínea”, comentó.

Por su parte una redactora de la sección Reportero Ciudadano, intentó comunicarse con la empresa al número que aparece en la página web, sin embargo hasta el cierre de la nota, ningún personal ha contestado.

(Texto y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).