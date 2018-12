Denuncian en redes maltrato a trabajador de Saga Falabella [VIDEO]

De acuerdo con la información y el vídeo subido por el sindicato de la tienda, el trabajador, quien exigía que se cumpla con el horario establecido, es maltratado por la jefa de recursos humanos.

Por intermedio de las redes sociales, el Sindicato Falabella Perú (Sutrasaf) denunció el maltrato que recibió uno de los trabajadores de la tienda Saga Falabella, debido a que no aceptaba un cambio de horario, y exigía el cumplimiento del establecido.

Tal como se muestra en la publicación de Facebook, el hecho habría ocurrido en un local ubicado en la tienda de Mega Plaza. Según comentan, la representante de recursos humanos habría amenazado al colaborar con retirarlo de la tienda y no pagarle el día debido a que ante un nuevo cambio de horario, no le correspondía ir.

“En la tienda de Saga Falabella Mega Plaza, la representante de RR.HH, en pleno piso de ventas y con clientes en la tienda, monto un bochornoso y desagradable espectáculo, haciendo uso de su cargo y abusando de este e imponiendo un horario que no es el que rige para el trabajador, amenazando con no pagarle el día, y lo más grave, exigiéndole al compañero que se retire de tienda, intentando incluso tocarlo para llevar a cabo su mala práctica, trayendo a personal de seguridad para que lo saquen como si fuera un delincuente, amedrentando y actuando de manera retadora delante de jefes presentes que no hacen absolutamente nada por detener el abuso, reconociendo lo que había dicho delante de todo espectador presente”, se puede leer en la publicación de Facebook.

Asimismo, explican que este cambio de horario atenta contra los derechos de los trabajadores. Por lo que piden que se cumplan con estos derechos, sobre todo con los horarios establecidos.

“En dicho horario que la empresa quiere imponer, les cambian no solo las horas por trabajar, sino también los días libres, dándole fechas de descanso como el 25 de diciembre y 1 de enero, días en donde todos los años la tienda cierra, y en el horario correlativo del personal lógicamente tienen en este mes otros días de descanso”, indican.

