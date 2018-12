Usuarios reportan cobros excesivos por parte de aerolínea

Por intermedio del WhatsApp de La República, un ciudadano identificado como Walter Del Águila reportó que en una aerolínea le habrían hecho un cobro excesivo por un servicio del cual no se encontraba enterado.

El día 5 de noviembre de 2018 compré un boleto Lima, Iquitos, Lima en la línea aérea VivaAir. No leí las letras pequeñas del boleto en donde se obliga a imprimir el check-in. Hoy me presente al counter y por imprimir el check-in me cobraron S/.50.50. Considero que es un robo al usuario, un atropello", escribió el usuario a nuestra plataforma de denuncia.

Según Del Águila, el cobro por la impresión de un boleto de embarque es algo excesivo ya que en la mayoría de aerolíneas no se da ese problema.

"Mi sorpresa fue que imprimieron el pase a la sala de espera y me obligaron a pagar 50.50 soles por la impresión del ticket de embarque", finalizó el denunciante.

Para el usuario las entidades como Indecopi deberían de fiscalizar a las empresas sobre sus ofertas y el cumplimiento de ello. Asimismo, recomienda leer los boletos aéreos ya que es parte de mantenerse informado para luego no ser tomado por sorpresa.

(Texto y fotos enviados por Walter Del Águila mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).