Usuarios respaldan a joven que denunció a músico de Zaperoko por acoso y homofobia en el aeropuerto [VIDEO]

Por intermedio de las redes sociales, Antonio Gálvez denunció un hecho que ha indignado a gran parte de los usuarios de Facebook.

El joven se encontraba en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuando fue víctima de las burlas homofóbicas por parte de un hombre que se encontraba metros más allá. El presunto agresor formaría parte de la conocida orquesta de salsa, Zaperoko y estaba acompañados de sus compañeros, los cuales se rían de él.

A raíz del vídeo publicado por Gálvez donde se puede observar al hombre realizando exagerados movimientos en forma de burla, los usuarios de Facebook han manifestado su indignación ante este comportamiento.

"Zaperoco, que vergüenza que tengan este tipo de personas en su orquesta", escribió Denisse Ortiz.

"Ahora 'Orquesta Zaperoko, La Resistencia Salsera del Callao' qué dirán. Qué tal bajeza la verdad, ignorantes absolutamente todos sus integrantes. No te conozco Antonio, pero todo mi apoyo a ti", sentenció Diego Sevillano.

"Que mal 'Orquesta Zaperoko La Resistencia Salsera del Callao'...nadie tiene por qué denigrar, mofarse o discriminar a cualquier persona sea lo que sea o como sea", escribió Luis Alberto Chancafé al compartir la publicación.

"Soy chalaco y apoyo al Callao en lo que pueda, pero no apoyo esta clase de actitudes, que lamentablemente aún son muy aceptadas aquí. Lo que encuentro aún peor es la actitud de «chacota» que se suma a los comentarios de los integrantes de Zaperoko. Un solo gesto ha dado en dos clavos y deja muy mal parada a nuestra región. Una pena y una vergüenza por el grupo", manifestó el usuario identificado como Ireneo Ar.

La publicación que lleva a penas unas horas en la red social ya tiene más de 2 mil compartidos y cientos de comentarios en los cuales se repudia la homofobia. Asimismo, en el Gálvez afirmo que en más de una ocasión ha sido víctima de este tipo de burlas debido a su opción sexual.

"Hoy como nunca me atreví a hacerle el “pare” a el típico “machito” peruano que desde lejos y cuando está con sus amigos se jura bacan y se mata de risa. No recuerdo cuando fue la primera vez que me gritaron “SAO”en la calle pero es la primera vez que me pasa en el aeropuerto y me di cuenta que era de parte de un integrante de la 'Orquesta Zaperoko La Resistencia Salsera del Callao'. Desde que entré a la sala de embarque empezaron con los gritos y demás sonidos , cuando tome agua gritaron : 'tómatelo todo' y todo eso a vista y paciencia de los pasajeros del vuelo y el personal del aeropuerto de la Latam Airlines. Nunca respondo , tampoco los enfrento pero eso está mal. Nadie tiene por qué incomodarte, denigrarte o hacerte sentir vulnerable por cómo te ves, como eres, etc. Esto es homofobia, normalizada pero homofobia al fin. Los invito a denunciar a cualquiera de estos que se creen chéveres por qué tratan de hacer sentir mal a un gay con más huevos que cualquiera de los que estaba ahí sentado", se lee en la publicación del denunciante.

Los ciudadanos esperan que la Orquesta se pronuncie ante el tema y tome las medidas necesarias para sancionar a este integrante. Además, esperan que esto quede como un precedente de que la homofobia es algo repudiable e inaceptable.

(Texto y fotos enviados por Paul Misme mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).