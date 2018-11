Conductor destruye espejo de un vehículo tras discusión en plena vía [VIDEO]

Un vídeo se ha hecho viral, mediante la red social de Facebook, debido a la reacción de un conductor, que rompió el espejo retrovisor de un vehículo, luego de una discusión con otro chofer.

Tal como se aprecia en las imágenes subidas a la red social de la página ‘Bestias al volante’, el conductor de camisa blanca con puntos negros se acerca al chofer de un vehículo y le reclama una acción.

Se le escucha decir “me ves o no me ves”, en varias ocasiones, sin embargo al no obtener una respuesta afirmativa del caso por parte del otro conductor, el sujeto golpea fuertemente el espejo retrovisor, hasta que este se rompe por completo.

El conductor finalmente huyó del lugar en su automóvil color rojo, identificado con la placa de rodaje ADA-495.

En la publicación realizada hace más de 13 horas en la página de Facebook se exige a la PNP identificar al sujeto que destruyó el espejo retrovisor de otro vehículos. “Esperamos las autoridades sancionen como deben”, se puede leer junto al vídeo.

El hecho que ha generado indignación, así como comentarios a favor y en contra, se dio aparentemente en plena Panamericana, sin embargo se desconocen mayores detalles del caso, por lo que se pide que se investigue.

