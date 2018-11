Quedan pocos días para seguir votando por peruanos en concurso de History Channel [VIDEO]

A solo dos días de concluirse la votación del concurso History Channel, los dos finalistas peruanos necesitan de tu apoyo para ganar uno de los premios que van desde los 10 mil dólares hasta los 60 mil que están siendo disputados entre 10 proyectos.

Asto y Rivera forman parte de los finalistas que han creado grandes inventos en beneficio de las sociedades vulnerables y del medio ambiente. Los peruanos desean obtener 4 cupos de financiamiento que serán otorgado por la cadena televisiva History Channel, es por ello que necesitan de tu elección mediante la web.

Para que ambos continúen en competencia ellos necesitan de tu voto, para lo que tienen que ingresar a la dirección la web https://unaidea.tuhistory.com/#votar y emitir tu voto, el cual podrán realizar solo hasta el 27 de noviembre.

Concursantes

El estudiante ayacuchano de Ingeniería Civil, Hernán Asto Cabezas, creó un dispositivo llamado Alinti que produce electricidad a base de bacterias, contribuyendo con que todas aquellas personas de bajos recursos puedan tener electricidad. Este proyecto está en el primer lugar con aproximadamente 88 mil votos.

Por su parte Daniel Rivera, es uno de los creadores de un módulo de emergencia denominado "Matías", el cual permitirá atender de forma adecuada a las poblaciones vulnerables cuando ocurra algún desastre natural. Esta creación cuenta con 7 mil votos y está en el séptimo lugar.

