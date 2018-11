Mujeres se agarran a golpes por juego Pokémon Go [VIDEO]

Por intermedio del WhatsApp de La República, un usuario reportó una pelea entre dos mujeres supuestamente por el juego de Internet Pokémon Go. Situación que provocó la alerta y sorpresa de varios transeúntes que se encontraban en la Plaza de la Democracia, en el Cercado de Lima.

En el vídeo enviado por usuario a la sección Reportero Ciudadano, se puede observar que después de una acalorada discusión las dos féminas, comienzan a golpearse en el rostro, lo que habría provocado la caída de un teléfono móvil y los lentes de una de ellas.

El material audiovisual muestran también jalones de cabello y puñetes, así como es que algunos ciudadanos se acercaron para poder separarlas. Ambas parecen resistirse a dejar de golpear una a la otra, sin embargo, se les logró separar. A una de ellas se le escuchó decir “dedicate a ser madre”, mientras los peatones se detenían y se quedaban atónitos ante lo que estaba sucediendo.

No se conoce más detalles de lo sucedido, sin embargo se espera que exista mayor seguridad con la finalidad de que estos hechos no ocurran nuevamente. Las mujeres quienes protagonizaron las vergonzosas imágenes aún no han sido identificadas.

(Texto y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).