Alan García: ciudadanía se siente burlada ante el pedido de asilo político [VIDEO]

Luego de que se conociera que el expresidente Alan García Pérez habría pedido asilo diplomático en la embajada de la República Oriental de Uruguay, la ciudadanía opinó acerca del caso y exigió que el Poder Judicial lo investigue y que ante el peligro de fuga tome acciones inmediatas para evitar su salida del país.

Mediante una trasmisión en vivo realizada por la sección Reportero Ciudadano de La República, los ciudadanos exigieron que se le niegue el asilo diplomático al exmandatario, y que este sea investigado de forma exhaustiva por las autoridades peruanas.

Algunos de ellos recordaron los cuestionamientos que tuvo durante su primer gobierno, e indicaron que con esos antecedentes debería ser investigado y dar cuentas al pueblo peruano.

Por su parte, usuarios de las redes sociales brindaron su opinión acerca de lo grave que consideran esta situación en la política de nuestro país.

“Ahora pide asilo político, no dice que no cometió ningún acto de corrupción, ahora pues, ¿Si no hizo nada malo porque pide asilo político?, el que nada hace nada teme”, se puede leer en el comentario de la lectora identificada como Nananina Nananina.

Asimismo, algunos otros, lo calificaron de culpable ante las acusaciones que se le imputan.

“El miedo del culpable, lo hace huir una vez más. Este señor nuevamente pretende evadir sus responsabilidades”, indicó la usuaria de Facebook Elaine Lissette.

Caso de Alan García

El último sábado el Poder Judicial dictó impedimento de salida del país contra el expresidente por 18 meses. Debido a ello, Alan García Pérez se habría apersonado a la residencia de Uruguay, por la noche del sábado 17 de noviembre, en busca de asilo político.

Según comunicó la Cancillería Peruana, el embajador habría comunicado sobre dicho pedido a horas de la mañana y, ya se habría aceptado la solicitud.

Se recuerda que el líder del Apra, es investigado por recibir supuestos pagos de la empresa Odebrecht.

(Texto y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).