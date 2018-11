Los Olivos: niegan ayuda para un perro abandonado en un techo hace varios días

Por intermedio del WhatsApp de La República, una ciudadana reportó el abandono de una mascota que se encontraría desde hace 2 semanas en una azotea de un edificio de Los Olivos.

En la fotografía que fue enviada por Katherine Bermúdez, se observa al can en una esquina del lugar, el cual luce totalmente descuidado, lleno de heces, tierra y cosas sucias. Según la denunciante, había llamado en más de una oportunidad a la comisaría y serenazgo del distrito, quienes le dijeron que enviara un correo.

Por otro lado, al acercarse al domicilio ubicado en la avenida Antúnez de Mayolo 1098, los empleados del lugar manifestaron que no estaban enterados sobre el can y que este era un edificio que se alquilaba a diferentes personas y que el dueño no se encontraba.

La sección de Reportero Ciudadano se comunicó con el serenazgo del distrito, quienes manifestaron que ellos no podía ayudar al animal debido a que se necesita una orden policial para poder entrar a la casa.

Al llamar a la comisaría Sol de Oro, la cual tiene como jurisdicción esa avenida, al número 533 0218 y al 582 5170, no contestaron. Algo similar ocurrió cuando intentamos comunicarnos con la Municipalidad de Los Olivos, al teléfono 613 8282, quienes nos dejaron esperando por 6 minutos sin obtener respuesta alguna.

Mientras que por su lado, los Bomberos manifestaron que necesitaban una intervención y denuncia policial para poder acercarse al lugar y forzar las cerraduras, y rescatar al can.

Al enterarse de lo sucedido, Fabiola Ferro, presidenta de la asociación Protectora de Animales, se pronunció al respecto.

"Cada vez que ocurre una denuncia de maltrato animal, de este tipo, tenemos que luchar contra miles de trámites y trabas que se presentan, los cuales interfieren con el rápido rescate de la mascota. Las autoridades no apoyan hasta que dices que harás una queja pública en contra de ellos", manifestó Ferro vía telefónica.

Hasta el momento, los vecinos siguen esperando que las autoridades puedan ayudar en el rescate de la mascota, quien aparentemente se encontraría moribunda.

(Texto y fotos enviados por Katherine Bermúdez mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).