Finalistas peruanos del concurso de History Channel esperan tu voto [FOTOS Y VIDEOS]

La importante cadena internacional premia proyectos innovadores y que generen un cambio histórico en Latinoamérica. En esta oportunidad, Asto y Rivera se encuentran representando al Perú para poder obtener uno de los 4 cupos de financiamiento que serán otorgado por History Channel.

Los premios que van desde los US$ 10.000 hasta los 60.000 están siendo disputados entre 10 proyectos. Entre ellos se encuentran las propuestas innovadoras de los jóvenes peruanos, las cuales permitirán atender de forma adecuada a las familias de las zonas más vulnerables.

Los dos inventores peruanos que han creado dos grandes proyectos en beneficio de la sociedad en casos de desastres, o para distribuir la energía eléctrica, son finalistas en este concurso que busca premiar la creatividad, conoce sus historias.

“Alinti”, electricidad para todos

El estudiante ayacuchano de Ingeniería Civil, Hernán Asto Cabezas, creó un dispositivo que produce electricidad a base de bacterias, contribuyendo con que todas aquellas personas de bajos recursos puedan tener electricidad.

El dispositivo busca solucionar 40 años de problemas de sobrecalentamiento de las placas solares y puede duplicar la energía de las plantas, siendo de gran ayuda en las comunidades que no tienen acceso a la energía eléctrica.

El novedoso proyecto peruano está en primer lugar en las preferencias con más de 61 mil votos.

Novedosa solución ante desastres

Daniel Rivera, es uno de los creadores del proyecto denominado "Matías", el cual permitirá atender de forma adecuada a las poblaciones vulnerables cuando ocurra algún desastre natural.

El módulo de fácil armado brindará seguridad, atención y al mismo tiempo cuida el medio ambiente, debido a que funciona energía solar.

El proyecto peruano está en quinto puesto en las preferencias con cerca de 6 mil votos.

Para que ambos continúen en competencia ellos necesitan de tu voto, para lo que tienen que ingresar a la dirección la web https://unaidea.tuhistory.com/#votar y emitir tu voto, el cual podrán realizar solo hasta el 27 de noviembre.

