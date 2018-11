Escolar crea juego de mesa inspirado en la cultura peruana

Wakkeball War es un juego de mesa que promueve el conocimiento de la cultura peruana de una manera lúdica para fortalecer la identidad nacional y que fue creada por la alumna del Colegio Abrahan Valdelomar, Sathya Sailym D’Carla Mariluz García y que ha recibido como premios al Mejor Proyecto de Responsabilidad Social 2018, Medalla al Producto Más Innovador 2018, otorgado por CISCO Networking Academy – CISCO, empresa líder mundial que brinda soporte tecnológico a la NASA, Medalla a la Premiación del Mejor Proceso Productivo 2018, Medalla a The Best Achiever 2018 y una Beca COY (Company of the Year)

Es un juego que recrea la leyenda de la ciudadela perdida de Paititi con cuatro personajes como participantes: los españoles, incas, huarayos y silfos. Ellos tienen que usar las cartas de retos, ataques, defensas y preguntas para avanzar por todo el tablero, que es el mapa del Perú y llegar a Madre de Dios, en donde se encontraría Paititi.

Cuenta con un aplicativo móvil que se puede descargar en Play Store o Google Play, llamado Wakkapp, con más de 500 preguntas sobre Perú. En las últimas semanas surgió esta idea y el grupo del colegio decidió trabajarla juntos.

“Destaco mucho la presencia de mi aula aquí, pues fueron las personas que me apoyaron para trabajar la idea y las personas que dieron su voto para que representara a la empresa como Gerente General”, dijo Mariluz García.

Actualmente, Sathya Mariluz, es presidente del Club Interact Abraham Valdelomar, patrocinado por Rotary International, y creadora intelectual del juego de mesa Wakkeball War.

Interact es un club que ofrece la oportunidad a jóvenes de entre 12 y 18 años a marcar la diferencia mientras se divierten y su lema es “A divertirse sirviendo”. Todos los clubes Interact alrededor del mundo, realizan un proyecto anual en pro de su comunidad y para promover la comprensión internacional.

En este caso, el año pasado se asistió regularmente a un albergue de madres adolescentes, que tenían de entre 11 y 17 años. Pero no solamente se daba donaciones, sino también les hacía crecer como personas, puesto a que brindaban diferentes talleres.

En un momento, Mariluz García, se convirtió en líder del taller de Desarrollo de Talentos, un taller en donde reforzaban las habilidades que poseían y enseñaban otras. Realizan talleres de costura, manualidades, expresión oral y habilidades interpersonales, todo ello con el fin de que su futuro sea el mejor.

Asimismo, tuvieron un taller de emprendimiento para que sepan cómo dirigir una empresa, taller de cocina, taller de cultura y también el taller de “Aprendiendo a ser mamás”, entre otros. Ello ha servido ya se ha visto cambios muy significativos al final del año, puesto a que tenían más confianza consigo mismas, se expresaban mucho mejor y lograban comunicarse de manera afectiva.

