Caravana de Con mis Hijos No te metas provocó desorden vehicular en Lima [FOTOS Y VIDEO]

Más de una centena de vehículos lucen carteles pegados por todos lados y en sus techos llevaban parlantes de donde salían estridentes mensajes, promocionando la 'Gran Marcha Nacional' del colectivo Con mis Hijos No te metas que se realizará el jueves 15 de noviembre. La ciudadanía mostró su malestar por la congestión vehicular y el persistente “griterío” de la caravana.

Los carteles y globos llamaron la atención de los peatones quienes se quedaron perplejos al escuchar lo que proponía el colectivo. Mientras que, por intermedio de la plataforma de denuncia, del WhatsApp de La República, un ciudadano reportaba sobre una campaña de desprestigio en contra del presidente del Perú, Martin Vizcarra.

'El Perú se tiene que defender este 15 de noviembre ante las personas que proponen la ideología de género. Tenemos que proteger a nuestros hijos, la formación natural de la familia. Salgamos a las calles en defensa de los niños y la familia peruana, se logra escuchar por los altavoces que han sido colocados en los vehículos', reportó Juan Manuel More.

El movimiento social Con Mis Hijos No Te Metas, apareció en el 2016 como un colectivo de oposición a las políticas públicas del Gobierno ante la implementación del enfoque de género en la educación de los niños. En los volantes repartidos, este sábado 10 de noviembre, se puede leer que ante la derogación de la ley N° 28542, que fortalece y protege a la familia, “los ciudadanos realizarían una marcha pacífica para decirle al Presidente ¡No a la ideología de género!¡No a la agenda de género!¡Sí a la familia natural!”.

Mensajes polémicos

Los carteles que estaban pegados en los vehículos tenían mensajes como: 'Los primeros formadores de nuestros hijos somos nosotros, sus padres, que nadie nos quite ese derecho', 'Respetar el derecho de los padres sobre la educación de sus hijos, no es una opción, es una obligación', 'Dios instituyó la familia... no la cambies', se leía en uno de los banners, acompañado de un dibujo en donde se apreciaba a una mujer, un hombre y dos niños.

Mientras tanto en los altavoces se escuchaban argumentos contra la ideología de género: "No permitamos que homosexualicen a nuestros hijos en los colegios".

Causaron desorden

El excesivo bullicio no fue lo único que alteró la regular calma de un fin de semana, tanto en el Centro de Lima como en el distrito de San Juan de Lurigancho, sino también una gran congestión vehicular en la que pasajeros del transporte público y peatones tuvieron que esperar demasiados minutos a que pasara la caravana del colectivo Con mis Hijos No te metas que les impedía el paso.

Los ciudadanos coincidieron en que no reprochaban la manifestación del pensamiento del colectivo, “ya que este es un derecho que poseen todos los ciudadanos”. La incomodidad recayó en la forma como intentaban hacer pública su próxima manifestación y “que sin duda causó malestar e indignación en pasajeros y peatones”.

(Texto y fotos enviados por Juan Manuel More mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).