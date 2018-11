Alberto Fujimori: especialistas aseguran que debe ser dado de alta

Luego de que se difundiera en un programa dominical las imágenes donde se le ve al ex presidente Alberto Fujimori mejorado y retirándose los instrumentos que controlan su complicación cardíaca, los lectores de La República, mostraron su indignación mediante el WhatsApp.

Ellos aseguraron estar en desacuerdo de que permanezca en la clínica, cuando parece estar de mejor salud. Ante ello, un especialista opinó acerca de este caso.

Para el cardiólogo emergencista, Marco Almerí Estrada, el mayor de los Fujimori debería ser dado de alta, ya que porque evidencia una completa recuperación en su estado de salud.

“Como cardiólogo, considero que el paciente está bastante mejorado y de acuerdo con el documento médico que acompañó la hospitalización de Alberto Fujimori en la Clínica Centenario es de fibrilación auricular paroxística, es un tipo de arritmia, no maligna que puede ser controlada en un plazo no mayor de 48 horas. Estos pacientes requieren un tratamiento al inicio endovenoso con monitoreo cardiológico y posteriormente continúan con medicación oral con el que van muy bien”, manifestó el experto.

De acuerdo con el especialista, el paciente se moviliza por sus propios medios, no recibe oxígeno suplementario y que está conectado a los monitores cardiológicos, llama la atención, porque este tipo de pacientes deben tener un aislamiento del medio social para que no perturbe su recuperación, pero en el reportaje, que ve televisión, recibe y realiza llamadas, envía mensajes, realiza coordinaciones, actividades de un paciente restablecido. Ningún cardiólogo le permitiría estas actividades.

“Este paciente está completamente recuperado, porque no recibe suplemento de oxígeno por cánula binasal, tampoco recibe tratamiento endovenoso, en el momento que se para y se desconecta del equipo que controla su presión, pulso, ritmo del corazón. Pero no ha desconectado ninguna vía endovenosa, lo cual evidencia que recibe medicación por vía oral, no tiene razón para estar en unidad de cuidados intensivos o en unidad de cuidados intermedios.

De acuerdo con Marco Almerí, hasta el momento tiene 31 días en la clínica, tiempo más que suficiente para estabilización del paciente, ya debe ser dado de alta.

“Más bien se le recomienda que la clínica no es un buen lugar para una persona mayor como él, porque en la clínica se cuida a pacientes de diversas enfermedades, y que podrían infectar al paciente Fujimori con una estancia prolongada, como una neumonía y complicar su situación. Debe ser dado de alta y debe continuar con su tratamiento, su régimen y control cada tres o seis meses”, agregó.

(Texto y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).