60% de casos de cáncer de mamas se detectan en etapa avanzada en el Perú

El cáncer es un problema de salud pública y es la segunda causa de muerte en el país después de las enfermedades del corazón. En el Perú uno de los tipos de cáncer que son la causa de muerte más frecuente en la mujer es el de mama, del cual el 60% de los casos se detectan en etapa avanzada, señaló Miro Rodríguez, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

El especialista indicó que el 40% restante, son de casos en estadío temprano. “En los países desarrollados la situación es a la inversa, los casos detectados son 80% en etapas tempranas y 20% en avanzados”, resaltó.

Según comentó en la etapa inicial del cáncer de mama no se tiene ningún síntoma, incluso muchas pacientes diagnosticadas no los presentan. Los tumores de la mama son indolentes. “La mujer, cada vez que se va a la ducha, debe hacerse un autoexamen, tiene que aprender a conocer cómo son sus glándulas mamarias para detectar cualquier anomalía y así, detectar la enfermedad a tiempo”, dijo.

Miro Rodríguez recomendó que, a partir de los 30 años, se debe realizar una revisión anual hecha por un médico. A partir de los 40 años se debe hacer una mastografía bilateral y si hay antecedentes familiares, es preferible hacerlo desde los 35 años, complementándolo con una ecografía mamaria y en casos excepcionales, una resonancia magnética, siempre bilateral, así el hallazgo clínico sea en una sola mama.

Cuidado especial

El especialista mencionó que consumir comida grasosa, no comer frutas ni verduras, no tomar mucho líquido, fumar, la ingesta de alcohol, tener una vida sedentaria, no tener actividad física, entre otros, altera el ciclo de vida de las personas, lo cual constituyen los factores de riesgo que predisponen y ocasionan el cáncer.

Destacó que la prevención es lo más recomendable para detectar el cáncer en una etapa temprana donde la oportunidad de curación llega a más del 95%.

El cáncer de mama se presenta en mujeres y hombres. De acuerdo con la Liga Contra el Cáncer, la incidencia de casos en varones se elevó de 0.5% a 4% en los últimos años.

(Textos y fotos enviados al WhatsApp de La República 941 000 000).