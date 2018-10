Surco: preocupación por instalación de antena de más de 40 metros de altura

Mediante el WhatsApp de La República, Gladys Espinoza Trejo denunció que, la instalación de una antena de 40 metros de alto, entre los jirones Pedro Silva y Maximiliano Verlarde, en el distrito de Surco genera gran preocupación entre los vecinos.

“Los vecinos de La Cruceta III, San Juan Grande, Los Portales y Villa Lariena estamos preocupados por nuestra seguridad ya que la antena está inclinada en la parte alta cómo se observa en la foto, asimismo nos irradiará más ondas que ya tenemos de otra antena instalada a menos de 100 metros”, explicó la denunciante mediante el WhatsApp de La República.

Asimismo cuestionó el permiso que otorga la Municipalidad para este tipo de instalaciones. Denunciaron que el personal de la entidad sacó muestras de suelo hace 2 semanas para determinar las condiciones en la que se encontraba, se desconocía la instalación de esta antena.

“Preguntamos y no nos dijeron. Asumimos que pondrían una caseta de seguridad. Ayer una vecina pregunto en la noche y le dijeron que tenían permiso de la municipalidad y que era para cambiar la energía eléctrica a un colegio cercano lo cual no tiene sentido por lo que entendemos que con engaños y sin consultarnos nos imponen una antena que se suele instalar en áreas libres no en medio de la población”, indicó la ciudadana.

Ante este hecho indicó el temor que vienen viviendo los vecinos de Surco debido a que la antena inclinada podría caer en cualquier momento provocando una muerte. Es por ello que los residentes piden a las autoridades retirar la infraestructura de más de 40 metros de altura que atenta con sus vidas.

(Texto y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).