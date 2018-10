Desesperación por encontrar a cachorra de 7 meses

‘Afrika’, es una mascota de raza mestiza que desapareció hace ya un mes de su vivienda de Villa María del Triunfo (VMT).

Su dueña, quien se encuentra desesperada por conocer el paradero de la que ella considera su hija, solicitó apoyo por intermedio del WhatsApp de La República para difundir la información de su cachorra de 7 meses que desapareció el pasado 9 de septiembre, en el asentamiento humano Virgen de Cocharcas-Lomas, San Gabriel, en el distrito de Villa María del Triunfo.

"Ya se cumplió un mes que no sé noticias de ella, estamos sufriendo por su ausencia. Mi niña, la extraña mucho. No hay día que no pregunte por ella", indicó.

‘Afrika’, es un mascota pequeña de raza mestiza. Ella tiene pelaje de color negro, tal y como se muestra en la fotografía. Asimismo tiene algunas características que la diferencias, pues tiene en el pecho y la barbilla, pelaje blanco, asimismo no tiene cola.

El día que desapareció, no llevaba puesta ninguna vestimenta, solo tenía puesto su collar ver.

Los familiares de la cachorra de 7 meses piden a las personas que la hayan visto tomarle una foto e informar del caso, así en caso de haberla encontrado entregarla, puesto que dará un recompensa. Cualquier información del caso podría comunicarse al 989 635 646.

(Texto y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).