Metro de Lima: usuarios indignados esperan hasta dos horas en la estación Atocongo [VIDEO]

Por intermedio del WhatsApp de La República, un usuario reportó que en la estación Atocongo del tren eléctrico, ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores, hay una larga fila de personas que esperan para que abordar los tres.

“Hace una hora estamos acá esperando, es en toda la Av. Eva en San Juan de Miraflores. Hasta ahora el tren eléctrico no pasa”, se escucha en el vídeo enviado a nuestra plataforma de denuncia.

Algunos usuarios se encuentran formando una fila apoyados en las escaleras, mientras que otros están parados en la vereda, esperando su turno para avanzar.

La demora de los trenes ha generado molestias en las pasajeros que utilizan continuamente este servicio, éstos vienen reportando a través de redes sociales el suplicio que tienen que pasar para poder llegar a sus centro de trabajo o estudio. El Metro de Lima ha tenido diferentes quejas en los últimos días por algunas fallas que se vienen presentando en su servicio, por lo que las personas piden que traten de realizar mantenimiento o que hagan creer la flota, ya que no se da a basto.

Desde que se amplió la ruta de la Línea 1 hasta San Juan de Lurigancho, este servicio es cada vez más utilizado, pero ello trajo consigo que los trenes se encuentres abarrotados de personas que buscan entrar a la fuerza a los vagones.

“Parece que no pensaron antes de ampliar el trayecto. Ahora ya uno no puede subir al tren tranquilo, tiene que hacer colas largas y no sólo en hora punta. Considero que se deben comprar más trenes para poder abastecer las necesidades de la comunidad”, escribió una ciudadana, quien prefiera mantener su nombre bajo reserva, al WhatsApp.

Los usuarios piden que se puedan solucionar los problemas con el Metro de Lima, ya que ésta es la forma más rápida para llegar a hasta San Juan de Lurigancho.

El pasajero se volvió a comunicar con la redacción para manifestar que después de más de dos horas de espera, los trenes empezaron a llegar, pero que las colas continuaban.

(Texto y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).