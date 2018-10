Familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos realizan plantón frente al Palacio de Justicia [FOTOS]

El Poder Judicial ordenó que el ex dictador Alberto Fujimori regrese a prisión luego de anular el "indulto humanitario" que le fue otorgado por parte del ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski, el 24 de diciembre del año pasado.

Los familiares de las víctimas de los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos se dieron cita en el frontis del Palacio de Justicia para manifestar su aprobación ante el fallo emitido esta mañana.

"Que no se siga burlando ese derecho de los familiares, que no siga pisoteando la memoria de las víctimas. Que no se siga usando argumentos como la vejez o la salud para evadir las responsabilidades penales que tiene Alberto Fujimori", expresaron frente a las instalaciones del Palacio de Justicia.

Así mismo, comentaron que es necesario que todos los ciudadanos fiscalicen a las autoridades, ya que solo de esa manera se podrá obtener justicia.

“La resolución nos devuelve la tranquilidad que hemos sido escuchados, y nos sentimos respetados por un sistema de justicia. Para nosotros han sido días de incertidumbre frente a este negociado en lo que se convirtió el indulto”, expresaron.

(Texto y fotos enviados Carlos García y Amnistía Internacional Perú mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).