Larcomar: estructuras de soporte en peligro de colapsar [FOTOS]

“Peligro en parque público de Larcomar”, así denunció Manuel Caravedo, un constante visitante del malecón ubicado en el distrito de Miraflores, quien asegura que el mal estado de las estructuras ponen en riesgo a los ciudadanos.

Mediante el WhatsApp de La República, el denunciante, quien mostró su preocupación por la seguridad de los visitantes, debido a los posibles accidentes que esta mal infraestructura podrían provoca.

“Opino que la gestión municipal de Miraflores deja mucho que desear, el lugar más icónico para turistas y visitantes nacionales está muy descuidado y con amenaza latente de causar un accidente de consecuencias graves y hasta fatales”, escribió el ciudadano mediante la sección Reportero Ciudadano.

Tal como se muestran en las fotografías enviadas, las estructuras metálicas están oxidadas, y en pésimas condiciones. El ciudadano cuestionó además, la inoperancia del municipio distrital.

“Esta negligencia está a la vista de todos. Sorprende que nadie tome cartas en el asunto. Basta verlo en persona para que noten que no es una exageración, si es que las fotografías, no hablan por sí solas. Soy asiduo usuario del malecón y me sorprende que las autoridades no reparen en el grave riesgo que implica para los transeúntes esas estructuras por colapsar”, señaló vía WhatsApp.

Ante esta situación, el ciudadano exige el cambio de la infraestructura, con la finalidad de evitar accidentes.

(Texto y fotos enviados por Manuel Caravedo mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).