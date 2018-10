Inspector de transporte de MML protagoniza discusión en vía pública [VIDEO]

Por intermedio del WhatsApp de La República, una ciudadana denunció a un inspector de transporte de la Municipalidad de Lima, quien intentó pelearse con un conductor. El hecho se dio entre las avenidas Universitaria y Antúanez de Mayolo, en el distrito de Los Olivos.

En el vídeo se puede observar que el trabajador se está quitando el chaleco amarillo y la casaca, para luego acercarse al vehículo – desde donde la mujer está grabando- y encarar a un hombre. Acto seguido, un compañero del inspector que viste con el uniforme de los inspectores de transporte, se acerca para calmar a su furibundo compañero.

¿Esa es la clase de ejemplo que usted da? Tú también me insultaste, no voy a dejar que me insultes o me faltes el respeto, viene a pelear, son algunas de las frases que se logran escuchar en el material audiovisual.

El motivo por el que inició la riña es desconocido hasta el momento, pero los denunciantes manifiestan su indignación ya que no conciben que un trabajador de la ciudad pueda tener este tipo de actitudes.

Los testigos esperan que la Municipalidad de Lima tome las medidas correspondientes y sancionen a este inspector.

La redacción del diario ha intentado comunicarse con la entidad municipal a través del número telefónico que aparece en su página web, sin embargo, no tuvo éxito. Por este motivo, esperamos puedan realizar el descargo correspondiente a través de nuestra plataforma de WhatsApp 941 000 000.

(Texto y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).