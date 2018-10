Golpean a médico venezolano por defender a adolescentes arequipeños [VIDEO]

Andrés Eduardo Moreno Yadar, radiólogo y ex trabajador de la Ciudad Hospitalaria Doctor Henrique Tejera (CHET), en Venezuela fue brutalmente golpeado luego de que saliera en defensa de unos jóvenes peruanos que eran maltratados por personal seguridad de un centro nocturno, en la ciudad de Arequipa.

El hecho ocurrido el pasado 23 de septiembre alrededor de las 2 de la mañana, en la calle San Juan de Dios. Moreno transitaba por el lugar de entretenimiento cuando vio que cinco vigilantes del bar Tottuss retiraban del lugar y golpeaban a dos adolescentes peruanos.

Según relató el ciudadano venezolano a un medio de su país, cuando le cuestionó a los sujetos por la agresión a los adolescentes, estos se molestaron por el reclamo y lo insultaron.

Ante el insulto el médico los retó a medirse con alguien de su propio tamaño, sin embargo, al no obtener respuesta continúo con su camino.

“Uno de los sujetos me hizo una presa por el cuello. Luego me empezó a golpear. Otro vigilante tomó una especie de rollo metálico y me golpeó”, relató el ciudadano, al medio periodístico ‘La Patilla’ de Venezuela.

El radiólogo recibió múltiples golpes que ocasionaron contusiones en el cráneo, cara y espalda. El caso viene siendo investigado en la Comisaría Palacio Viejo, adscrita a la Policía Nacional del Perú, donde Moreno realizó la denuncia. Según aseguró, entre el personal de seguridad también habían venezolanos.

Según un vocero del área de comunicaciones de la Central de la PNP de Arequipa, el hecho no fue reportado a la oficina de prensa. Él indicó que sólo los casos de gran relevancia son reportados.

(Texto y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).