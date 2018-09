San Isidro: escolares discriminados lograron tomarse su foto de promoción

Los escolares que hace unos días fueron discriminados por intentar tomarse sus fotos de promoción en el bosque El Olivar, lograron finalmente realizar su sesión fotográfica en dicho espacio.

Las tomas fotográficas se realizaron tanto en la laguna principal como en algunos espacios del bosque ubicado en San Isidro.

Los alumnos fueron acompañados esta mañana por Manuel Velarde, candidato a Lima y alcalde con licencia de San Isidro.

Como se recuerda, en acto reprochable, hace unos días una vecina desalojó del bosque a este grupo de alumnos del colegio El Olivar, bajo el pretexto que la sesión de fotos se encontraba prohibida.

“¿Sabe lo que hace el vecino?, aporta, da plata para poder mantener el lugar (…) Señora, los arbitrios de los que viven alrededor del bosque, son los que pagamos y discúlpeme otra vez, pero ustedes no lo cuidan como yo lo cuido. Esto está prohibido”, se escucha decir a Zoraida Paz Henrici en un video grabado por las madres de familia.

Tras la denuncia de discriminación, Zoraida Paz se pronunció e insistió que está prohibido este tipo de actividades en el parque El Olivar, es por ello que retiró a los alumnos de dicho lugar. Asimismo sostuvo que no le faltó el respeto a nadie.

"Yo no las he agredido, ni les he faltado el respeto", dijo la candidata a regidora por Solidaridad Nacional a RPP.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).