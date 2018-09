Gana un auto en un concurso, pero ahora suspenden su entrega [VIDEO]

El concurso publicado por la empresa de automóviles Great Wall consistía en enviar un vídeo donde se narraba una historia de emprendimiento, cinco de esas historias serían seleccionadas como finalistas para ganar un vehículo totalmente nuevo, uno de ellos denunció que la empresa no quería darle el premio que dice haber ganado por ventaja.

Daniel Ramos grabó los últimos minutos de culminar el viernes 7 de septiembre, día en el que culminaba el concurso. Allí contaba con 40 likes de ventaja con el segundo lugar dentro de su publicación Facebook, sin embargo el lunes 10 de este mes, fue informado mediante un chat con la empresa, de que debido a unos problemas técnicos de la red social, anunciarían el ganador lo antes posible.

Según lo narrado por el concursante, el jueves 13, le enviaron un mensaje que indicaba que había resultado perdedor del concurso. Ante este resultado, que él considera sorpresa, insistió con sus pruebas sobre su supuesto triunfo.

“Yo quede en primer lugar con 2545 likes, el segundo con 2045 likes, tercero con 1625 likes cuarto con 306 likes y quinto con 270 likes, tal como se ve en el vídeo. Les pido la explicación correspondiente por el cual yo habiendo quedado primero no me dan como ganador”, escribió el ciudadano a la sección Reportero Ciudadano.

Supuestos likes falsos

De acuerdo al testimonio del ciudadano, la empresa Great Wall estableció una reunión con los cinco participantes, allí les dijeron que habían incurrido perfiles aparentemente falsos para ganar votos.

“Yo he cumplido con todo no tengo likes de cuentas falsas, cumplí con las votaciones hasta la fecha establecido, yo soy el virtual ganador. Me quieran buscar la sin razón, me dicen que he recibido 92 likes de perfiles de personas árabes, las cuales además han dado like a las publicaciones de los otros finalistas”, comentó vía telefónica.

El ciudadano desea que se le otorgue el premio, que según él, le corresponde de manera inmediata. Asimismo aseguró que acudirá a Indecopi para entablar su queja.

Respuesta de la empresa

Great Wall informó a La República que, recibió información de que algunos participantes incurrieron en prácticas no autorizadas para la obtención de votos o “Likes”. “Esto es causal de descalificación automática, tal como lo establecen las bases del concurso”, se puede leer en el comunicado.

Asimismo informaron la suspensión del ganador y convocó a los participantes a una reunión para exponer la situación y dar a conocer los resultados de la investigación que se llevó a cabo para esclarecer lo ocurrido.

“Uno de los participantes reconoció expresamente su responsabilidad al haber utilizado una página reconocida por el intercambio de”Likes”. A otros concursantes se les dio un plazo de dos días hábiles (19 y 20 de setiembre) para presentar sus descargos. Esto fue aceptado por todos los presentes”, indicaron.

La empresa indicó que el 27 de septiembre tendrán una respuesta oficial sobre el resultado de la investigación.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).