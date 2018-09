Empleada responde con señas obscenas a clienta de compañía de telefonía [VIDEO]

Una denuncia publicada mediante la red social de Facebook y enviado mediante el WhatsApp de Reportero Ciudadano, indica como una trabajadorea de una tienda de la empresa de telefonía Movistar insulta y agrede de forma no verbal a una cliente que pedía información.

De acuerdo a la información brindada, el hecho ocurrió en un Centro de atención y reclamo, en Santa Clara, ubicado dentro del centro comercial Real Plaza.

Según lo publicación Carlos Aguinaga, amigo de la víctima. Ella se acercó a dicho establecimiento un pago, sin embargo recibió una respuesta negativa por un aparente fallo en el sistema.

“Me dicen que hoy no se hacen pagos, me retiré y regresé para preguntar el horario de pago. Me dijeron que de lunes a sábados y que dependía del sistema. Entonces al joven que aparece al inicio del vídeo le pregunté por una oficina donde pueda pagar que esté cerca y me dijo que la de Santa Anita, sin embargo la srta. lo interrumpió y dijo que tenía que ir a La Molina, Jockey o Lima; a lo que respondí; yo estoy preguntando por una cerca solo te falta que me mandes al Callao. Y me dijo que no sabía de otra”, relató la víctima, quien aseguró que hasta el momento no había ningún problema.

El altercado comenzó, cuando la ciudadana le pidió un número telefónico para realizar la consulta de manera directa.

“Les pedí el número de Movistar para yo misma consultar y me dictan el número de 3 dígitos les respondí que mi celular no es Movistar y si podían darme el fijo a lo que responden que no lo saben, luego me dan el número que comienza con 0800.., pero no me daban opciones de consulta. El joven (que aparece en el vídeo) responde que me vaya y no joda, saque mi celular para tomarle una foto y luego poner un reclamo por su mal trato y a los segundos me hace una seña obscena con el dedo medio”, se puede leer en la publicación de Facebook.

Asimismo indicó que la asesora de ventas, Geraldine Moran, según consigna en la publicación, fue la que realizó las señas obscenas e inclusive la tildó de “histérica” por reclamar, tal y como se escucha en el vídeo.

Por su parte la empresa Movistar colgó un comunicado mediante sus redes sociales en donde se disculpó ante un incidente producido el domingo 23 de setiembre en la agencia Santa Clara-Chosica

“Ante la difusión de un reciente video donde dos asesores de la agencia Movistar de Santa Clara (Chosica) realizaron gestos obscenos a una clienta señalamos que, Movistar rechaza rotundamente este tipo de actitudes y pide disculpas por el trato dado a nuestra cliente en la agencia de Santa Clara”, se puede leer.

Asimismo indicó que según se les ha informado, a partir de la fecha las dos personas involucradas no laboran más en la agencia.

