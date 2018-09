Pachacámac: piden dinero a familia a cambio de mascota perdida

Sheyla Vergara viene buscando a ‘Panqueque’, su mascota, desde el 25 de agosto, día que desapareció, pero algunos inescrupulosos han querido lucrar y jugar con el dolor de la familia pidiéndoles dinero a cambio de “entregar” a la perrita.

La familia Vergara denunció a través del WhatsApp de La República, que han sido víctimas de extorsión por parte de una persona que manifestaba que tenía a su mascota, pero que quería dinero para devolverla.

“Recibí en la tarde la llamada, diciendo que tenían a mi perrita perdida, que estaba enferma y que querían devolverla. Pero era mentira. llegamos al lugar y nunca llegó esa persona. Luego, llamé nuevamente y él decía que no me la iba a dar a mi perrita. Tenía que hacer un depósito de 60 soles a una cuenta del BCP y que luego me la devolvería. Pedí fotos pero me dijo que solo tenía un celular básico. Lo único que quería era el depósito pero nunca lo hice y lo llame al extorsionador y, típico, me corto”, escribió Sheyla Vergara al WhatsApp.

A pesar de los hechos, la familia no pierde la esperanza de recuperar a ‘Panqueque’ y recomiendan que las personas que se encuentren una situación similar, no sedan ante los engaños de los extorsinadores, quienes juegan con el dolor y la desesperación de sus víctimas.

La redacción intentó comunicarse con el número del supuesto “extorsionador”, pero nadie atendió a las llamadas.

Para brindar cualquier información que pueda apoyar a ubicar a la mascota, comunicarse con Sheyla Vergara mediante llamadas a los números de celular 97208117 o 98345438

(Texto y fotos enviados por Sheyla Vergara mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).