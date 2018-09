Trabajadora de grifo devuelve billete de 100 soles

Wildor Villalobos Santa Cruz, cliente de un grifo de Lima reportó por intermedio del WhatsApp de La República que una trabajadora de la empresa Repsol demostró sus valores y fue honesta al devolverle el dinero que le había dado de más cuando pagó su consumo.

El hecho ocurrido el sábado 15 de septiembre ha permitido que el ciudadano aún considere que en el Perú existen personas honestas.

“Fui a recargar 80 soles de gasolina a la estación Repsol de la avenida principal y me atendió la señorita Beatriz López. Cuando tuve que pagar mi cuenta, le había dado dos billetes de 100 soles por el apuro. Ella regreso de caja y me dijo: usted me ha dado dos billetes de 100 soles aquí le devuelvo uno, se lo agradecí y me fui”, relató Villalobos Santa Cruz a la sección Reportero Ciudadano.

De acuerdo al testimonio del ciudadano, el ciudadano publicó su fotografía para dar a conocer un ejemplo de honestidad, y la historia de lo vivido por él.

Para Wildor Villalobos Santa Cruz, esta situación demuestra un ejemplo que se debe seguir, por los cientos de ciudadanos que se encuentren en la misma posición que la trabajadora.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).