Conoce cómo debe ser la nutrición de un paciente hospitalizado

Los pacientes hospitalizados y en especial los que lo están en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que no pueden alimentarse por vía oral deben tener una nutrición especializada y complementaria mediante sondas y vía intravenosa, sin embargo, en el Perú solo el 10% recibe ambas modalidades combinadas.

“La desnutrición hospitalaria es una condición caracterizada por la deficiencia de nutrientes que impide al paciente mantener sus funciones vitales de manera óptima y que afecta en mayor medida a quienes tienen enfermedades crónicas o se encuentran en los extremos de la vida o se encuentran en Unidades de Cuidados Intensivos”, explicó Guillermo Contreras, jefe de UCI de la Clínica Cayetano Heredia.

Se debe dar mayor importancia en suplir los nutrientes básicos requeridos en un paciente hospitalizado con el consumo de 1,400 a 2,100 calorías por día (para un adulto en promedio de 70kg), con un soporte nutricional especializado y adecuado que cumpla con los estándares de calidad.

Según el jefe de UCI, existen dos modalidades de nutrición clínica: la enteral y la parenteral. Ambos brindan las proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales necesarios.

La nutrición enteral se recomienda cuando el sistema digestivo del enfermo puede cumplir su función principal (la absorción de nutrientes). En este caso, se coloca una sonda a través de la nariz hasta el estómago o al intestino o se realiza a través de la piel directamente al estómago o intestino. Estos métodos administran correctamente los nutrientes que necesita la persona.

La nutrición parenteral se utiliza en pacientes que no pueden comer y su estómago o intestino no funcionan correctamente. Para ello, se coloca el catéter en una vena grande, ya sea en el tórax o en el brazo. Esta modalidad es la única vía para estos pacientes en donde no se puede utilizar el sistema digestivo, pero la que muy pocos especialistas conocen en la correcta y especializada forma de indicarla.

