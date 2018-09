Ciudadanos en redes sociales censuran la obstrucción fujimorista en el Congreso

Desde que el domingo pasado, el presidente de la República anunció la presentación de la cuestión de confianza para este miércoles 19 de setiembre, los congresistas de Fuerza Popular solo se han dedicado a denostar contra las propuestas del mandatario. A decir de muchos ciudadanos “los fujimoristas han sacado a relucir lo peor de su personalidad, sin propuestas y sin argumentos solo han demostrado que de políticos no tienen nada”, manifestó uno de los tantos ciudadanos por el WhatsApp de la República de la sección Reportero Ciudadano que pidió mantenerse en el anonimato.

¡Que trabajen!

“Creo que la cuestión de confianza los ha obligado a trabajar. ¿Tanto les ha molestado eso? Ellos tienen que aprobar las leyes lo más pronto posible y no negarse a cumplir con su labor de congresistas. No creo que deban cerrar el Congreso porque después son los mismos o sus allegados los que van a entrar, pero sí creo que se debe dar un trabajo en conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo”, expreso José Velarde a través del WhatsApp de La República.

El ciudadano Wilbert Segura manifestó que él no está de acuerdo con darle otra oportunidad a los congresistas. “Ellos sólo quieren lucrar. Son calculadores. Para aprobar las leyes estas tienen que beneficiarlos, sino no las quieren aprobar. No dejan trabajar al Ejecutivo. Si en un país los poderes del Estado no trabajan en conjunto, nada va a mejorar. Por eso, deberían cerrar el Congreso y que entren otros parlamentarios”, explicó el señor Segura.

Otras personas consideran que la situación que actualmente vive el país es culpa “de la lucha feroz entre los escombros de los partidos políticos. Todo es culpa de los fujimoristas, son ellos los que no dejan trabajar a los demás. El Congreso está lleno de esos malos elementos. ¿Cuántos acusados de diversos delitos hay?”, aseguró el señor Humberto Montoya.

(Textos enviados mediante el Messenger y WhatsApp de La República 941 000 000).