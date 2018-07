Con quince años de trabajo a la espalda, Rolando Salazar –junto a su equipo– es el responsable de organizar el OutfestPerú, festival de cine encargado de poner en cartelera a las mejores producciones cinematográficas que se ocupan de la comunidad LGTB+ y su realidad. Este año, en su decimoquinta edición, el brío es mayor que nunca: tres sedes importantes, muchas producciones peruanas y gran afluencia de público.

Rolando nos recibió en el Centro Cultural de España, sede central del festival y espacio que les abrió las puertas desde sus inicios, y conversamos con él sobre cine, sociedad, política e igualdad en una atmósfera de entusiasmo y activismo Esto es lo que nos contó.

- ¿En qué contexto y problemática sitúas la realización del festival?

En un contexto como el de Perú, en el que es más que necesario realizar iniciativas como esta. Y no solo este tipo de iniciativas similares, porque nos falta ser más transgresores. Siempre le digo a la gente que no va a venir la señora de ochenta años a decirte: “Ya, hijito, puedes besar a tu novio”. Eso no va a pasar. Y ocurre que hay mucha gente dentro del colectivo LGTB+ que nos dice: “¿Por qué son ‘escandalosos’, por qué son así? Todo tiene que ser entre cuatro paredes”. Pero no, ¿sabes? Así no va a pasar nada. La única manera de ganar derechos es salir a lucharlos. Tienes que restregarles en la cara, así no les guste. Porque de otro modo no lo vas a conseguir. Los que quieren ser “correctitos” para conseguir algo no lo van a lograr, que sigan esperando en su clóset.

Y es que, finalmente, los sectores conservadores nos obligan a ser más transgresores. Porque últimamente se siente más opresión, como el haber ‘macheteado’ el Decreto Legislativo Nº 1323, y más cosas que habíamos ganado, que se han empezado a reducir y que, de cualquier modo, eran de poca magnitud porque ni siquiera tenemos una ley antidiscriminación. Es decir, no es que nos encante ser “escandalosos” o transgresores, pero nos obligan a serlo. Estamos en Perú, ¿qué nos queda? Ser más transgresores. No nos queda otra.

- ¿Qué cosas intenta responder, social y políticamente?

En lo político no lo he pensado mucho. Si me pongo a elucubrar, el tratar de conseguir apoyo de instituciones del Estado te hace ver cuán sensibilizados están frente al tema. Al inicio siempre fue difícil. De hecho, el poco apoyo que hemos tenido del Estado ha sido nominal, declarativo. No es que haya un apoyo sostenido de recursos u otra índole. Siempre han sido iniciativas de gente afín que ha decidido apoyar a la causa LGTB+; de otro modo, es muy difícil que te apoyen por mucho que toques la puerta. Por eso es tan necesario que haya una legislación o política de estado para apoyar al colectivo LGTB+, que es por demás discriminado y, sobre todo, la población trans, que es la más perjudicada. Si hubiese una política de estado, los funcionarios públicos tendrían que seguir esa política, aplicarla, y ahí recién se vería el apoyo y la defensa de los derechos del colectivo.

A nivel social, por una parte, nos encanta hacer el festival en espacios como este, porque durante unos días sentimos que el Centro Cultural o los espacios en donde lo hacemos se convierten en una “zona liberada”. Viene bastante gente a conocer tímidamente, o a empaparse más del tema, y es bonito porque parece que durante unos días, horas o instantes tenemos como un espacio ideal. Esa sensación es muy bonita. Y es bacán, porque así generas la esperanza y la sensación de que hay que hacer algo. Porque eso es lo que siempre decimos: la idea no es solo que veas la película, que digas “qué bonito” y te vayas. No. La película tiene que hacerte llorar, hacerte enojar, tiene que indignarte para que digas “pucha, sí, tengo que hacer algo”. No solo valorar la película, sino ir más allá. Si logramos eso, creo que estamos consiguiendo bastante. El cine como herramienta nos ayuda a sensibilizar bastante a la gente.

- ¿Qué abordaje podemos encontrar a la cuestión LGTB+ en el festival?

No hay una mirada única, obviamente. No es que pongamos historias que solo digan “oh, qué felicidad de ser maricón”. Hay de todo. Te matan, te patean… tratamos de poner todas las miradas, incluso las que cuestionan. Miradas que cuestionan el hecho de ser gay, o que tratan la promiscuidad, el VIH… tratamos de balancear un poco eso. Lo que sí tratamos de evitar cuando nos llegan los cortos –porque hacemos una convocatoria cada cierta cantidad de meses– son historias en las que un personaje tangencial es el personaje LGTB+, y eso, obviamente, no nos sirve. O también, algo que felizmente no nos está llegando tanto como antes, historias en las que el personaje LGTB+ era “sufrido”: “Ay, qué será de mí”, y termina matándose. No, pues. Puede ser que sufras, que lo tengas difícil, que sea ‘tranca’ esta maldita sociedad, sí; pero algo se tiene que hacer. No es que solo se mate. Por lo menos que quede un final abierto. ¿Qué hará luego? No lo sabemos, pero no la resolución de echarse al abandono y no hacer nada. Eso es lo que siempre hemos ‘choteado’ de plano. Ese es más o menos el perfil que tenemos.

Este año, el XV Festival de Cine Gay Lésbico Trans de Lima - OutfestPerú 2018 presenta 15 largometrajes, 19 documentales y 59 cortometrajes, latinoamericanos y del resto del mundo. La cifra de producciones peruanas asciende a 14; virtualmente el doble que años pasados. Rolando afirma que, aunque aún queda camino por recorrer, la calidad nacional ha alcanzado picos más que respetables.

- En la programación de este año encontramos una gran presencia de Perú, sobre todo en cortos y documentales...

Siempre era muy tímida la presencia de producciones nacionales. En los dos últimos años creció, aunque serían seis o siete títulos por año; este año prácticamente se ha duplicado. De hecho, debo admitir que en años anteriores, sobre todo en los primeros, la calidad no era muy buena, y nosotros la admitíamos porque lo que queríamos era que hayan producciones nacionales aunque se vieran muy amateur. Pero este año las producciones han llegado con muy buena calidad de producción, y fácilmente pueden competir o ser enviadas a otro festivales similares, y eso está muy bien. Veo también que está bastante de moda, o en boga, el tratar sobre personajes ‘drag’. Así como un tiempo fueron las trans, ahora son los ‘drag’ los que se tratan más, o las personas de género no binario que, de hecho, se va a tratar más en los próximos años.

- ¿Cómo encuentras esta situación en relación con el resto de Latinoamérica?

Hemos visto producciones de otros países, y la verdad estamos bastante atrás, quizás al nivel de Ecuador o de países de centroamérica. Chile, Argentina, Brasil y México nos sacan harta ventaja: producen bastante, son más creativos en las historias. Creo que en documentales estamos bien, pero en historias de ficción nos falta bastante. Si bien hay buenas producciones, nos falta explotar más el lado de los guiones. No obstante, este año hay una, Cuento contigo, que es muy buena, y que para mí sería la mejor de este año en ficción. Creo que el problema, fuera de producir, nos falta explorar otras vertientes, pensar más otras historias. Otro problema que hemos visto, al menos hasta el año pasado, es que... bueno, será porque soy gay, pero tú sientes cuando ves un corto y dices “pucha, esto lo ha hecho un hétero”; es decir, no notas el nervio. Hay un nervio que uno siente cuando sabes que se está tocando la yugular, y en algunos cortos esto no ocurre. Tengo que decirlo con pena, pero digo “bah, esto lo ha hecho un hétero”. Estará bien hecho, sí, pero no está tocando la fibra sensible de alguien que sea de LGTB+. Creo que faltaría que más gente LGTB+ realice producciones, o que gente hétero se involucre, sienta y vea cuál es el nervio de la historia que debería tocar.

- Ya son quince años desde que este festival empezó. ¿Cómo ha cambiado la relación entre el cine y el género desde entonces?

Creo que antes era todo más cándido e ingenuo, pero tenía su encanto. Y te hablo del año 2000, no de los ochenta ni noventa, y siento que se ha perdido un poco de eso. Recuerdo que en los primeros años del Outfest pasábamos películas y cortos de los noventa, porque no se habían visto acá y aprovechamos para hacerlo, y tenían un encanto que se ha perdido. Siento que ahora las historias de LGTB+ en el cine comercial, en promedio, son más crudas.

- En una entrevista por la octava edición del festival afirmabas querer dar el salto a las grandes salas, aunque tal circuito se mantuviera cerrado. Hoy ya se presentan en el LUM, en el MALI y en la Universidad de Lima. ¿Cómo van con esto hoy?

Sí. Bueno, en ese tiempo pensaba eso, ahora ya no (risas). Ya no me urge la idea de las grandes salas. Sucede que en ese tiempo estábamos aún en salas medianas. En ese años estábamos solo acá (Centro Cultural España) y otras salas pequeñas. Para nosotros ha sido una gran ganancia poder llegar a salas como las del LUM, del MALI y de la Universidad de Lima. Creo que en general se está manejando bien y tenemos que consolidar ese circuito y ver si abarcamos más, aunque no queremos atomizar. No queremos estar en demasiados sitios porque no es nuestra estrategia, sino en máximo seis sitios puntuales y que se muevan relativamente bien.

- ¿Cómo observas la inserción de las producciones con enfoque LGTB+ en la escena de los grandes públicos?

El circuito comercial habla de que Hollywood ya está pensando en el tema... aunque, claro, un poco edulcorado. De hecho, las mejores historias vienen más del cine independiente. Hay películas que no han llegado, que quisimos traer y no pudimos por cuestión de costos, pero sí hay muy buenas historias que podrían llegar. Y creo que son buenas porque hay guionistas y gente del LGTB+ involucrada detrás que, de hecho, sabe dónde está la llaga o el quid del asunto, y suelen ser muy buenas películas por ello. Por ejemplo, en Call me by your name, el guionista fue James Ivory, que era un conocido gay en la industria.

- Con la intervención de festivales como este en el Perú, además de otros activismos, ¿qué repercusiones observas?

Siento que ya hemos ablandado un poco. En realidad, al público nunca ha sido difícil llegar. Siempre había una demanda, como gays o gente que quería “salir del closet”. En realidad, no creo que haya sido mérito nuestro, sino también de una serie de variables paralelas, como la iniciativa de la Unión Civil, que movilizó bastante gente. Y estas cosas han hecho que ciertos decisores a nivel de gestión cultural o del Estado se ablanden y sean más receptivos con el tema.

Nosotros hacemos una gira itinerante con el festival en algunas ciudades del país, porque hemos considerado que en el interior la situación es mucho más conservadora, y a veces nos sorprendemos porque los trabajadores del ministerio de Cultura o del Estado en general, en otros departamentos, son mucho más open que los de Lima. Hemos tenido el apoyo de otras regiones antes que en Lima, y te hablo de hace tres o cuatro años. En el año 2011, en Iquitos ya nos apoyaban, por ejemplo; aquí en Lima, el LUM, recién desde hace dos años. La mentalidad de otras regiones es más open, quizás porque no se sienten “vigilados” por la gran Lima. Y eso es algo que hay que aprovechar.

- En este tipo de procesos históricos parecen inevitables las etiquetas entre bandos opuestos. ¿Cómo ves el desenlace de la disputa entre “conservadores” y “LGTB+”? ¿Crees que finalmente logre normalizarse la igualdad en la sociedad?

Bueno, esa es la idea. No sé en cuánto tiempo lo conseguiremos, pero esa es la meta.

Va a suceder sí o sí. Nosotros solo estamos poniendo un granito de arena y con esto me refiero a que hay gente a la que el activismo duro, los plantones o las marchas no va a convencerlos, pero con una historia en una pantalla tú los puedes empezar a convencer. Entonces estamos complementando lo que otros hacen, porque al final todos los activistas tenemos ese objetivo: la consecución plena de los derechos de la comunidad LGTB+. No sé exactamente en cuánto tiempo va a suceder; a veces la realidad es inesperada y puede ser antes de lo que uno imagina. Yo creo que sí voy a estar vivo cuando suceda. No soy pesimista, esto no debería demorar más de diez años.

- ¿Qué expectativas y proyectos tienes en mente para las próximas ediciones del festival?

Bueno, el festival ha crecido de a pocos. Catorce años ha sido un montón; no sé cómo no me he jubilado ya de eso, aunque nunca he pensado en tirar la toalla ni nada de eso.

Y aunque no salgamos en los medios, cosa que nos han criticado, siempre hemos sido persistentes. Y lo bueno es que este año nos ha empezado a llegar algún tipo de apoyo que nos permitiría, por fin, traer invitados de afuera, que ha sido un sueño nuestro siempre. Estamos en conversaciones para conseguir traer el próximo año algunos íconos de cine. Hemos traído ya antes directores de cine, pero nos gustaría traer gente más icónica. A eso queremos apuntar. Por ejemplo, ahora tenemos el apoyo de American Airlines y así sí podríamos traer gente de EE.UU. El próximo año se cumplen 50 años de Stone Wall y podríamos intentar traer a algún protagonista de esa historia. Eso enriquecería un poco más el festival. Además de talleres, que hemos dejado de hacer por falta de presupuesto, queremos que la gira itinerante llegue a más regiones. Felizmente estamos llegando a ciudades grandes como Trujillo y Arequipa. Y así como hay ciudades a las que nos gustaría volver, como Cusco, Huancayo e Iquitos, hay ciudades a las que nos gustaría llegar.

- ¿Cómo te sientes como director de un festival que apoya a la comunidad LGTB+ al ver a estas personas que marchan por sus derechos y que además reciben el apoyo de personas que no pertenecen a esta comunidad? ¿Qué sensación te genera?

Es grato ver que esto se haya multiplicado tanto. La marcha es tan multitudinaria que ahora hasta se me hace imposible encontrarme con mis amigos en la marcha como antes sí podía, y me entero recién al día siguiente de que estuvieron allí. Es bonito ver familias, que las personas vayan con sus amigos. Es ahí donde te das cuenta que la verdadera marcha de la vida es la marcha del orgullo, porque allí ves todo tipo de diversidad y de amor. Y es bueno que más gente participe, que se involucren, y que más gente pierda el miedo. Hay muchas cosas que no se hacen por miedo. Hay mucha gente gay que no sale del clóset; ojalá que se animen. Pero si no se van a animar, que se queden calladitos y que dejen marchar a quienes sí quieren hacerlo.

Las presentaciones del OutfestPerú 2018 están disponibles desde el 28 de junio hasta el 7 de julio en el Centro Cultural de España, en el edificio E1 de la Universidad de Lima y en el Museo de Arte de Lima (MALI). Puedes ver el programa aquí. La cartelera está servida, y la consigna clara.

(Texto y fotos enviados por Ernesto Ciriani, Favio Ascencio, Diego Casimiro y Miguel Carrasco mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).