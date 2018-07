Jorge Manrique se comunicó con la Sección Reportero Ciudadano para informar que su mascota se perdió el sábado 30 de junio y hasta el momento no conocen su paradero. Misha, una gata de año y medio, fue vista por última vez en la Urbanización Mariscal Cáceres, entre el colegio Alfonso Ugarte y el mercado Bayovar, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

“Misha desapareció el día sábado por la noche y está esterilizada. Nunca sale a la calle, no es techera, es miedosa. No come otra cosa que no sea sus galletas. Es parte de mi familia y tengo mucho miedo que le pase algo”, dijo Manrique mediante el WhatsApp de La República.

Agregó que están entregando una buena recompensa a la persona que encuentre a Misha. Para brindar cualquier información que pueda apoyar a ubicar a la mascota, los familiares piden comunicarse al número 987282275.

(Texto y fotos enviados por Jorge Manrique mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).