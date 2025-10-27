Russell triunfa en Singapur y McLaren cierra el título de constructores

Dominio desde el arranque

El tortuoso trazado urbano de Marina Bay dio una exhibición de Russell, que no dio un traspiés en toda la carrera. Con un ritmo firme y sin errores, cruzó la meta con más de cinco segundos de ventaja sobre Max Verstappen, pese a que el neerlandés fue recortando distancia en los últimos compases.

El de Mercedes no temió en ningún momento tambalear su supremacía. El único momento de duda fue la salida, donde partía con neumático medio, por los blandos de Verstappen. Sin embargo, su arrancada fue lo suficientemente buena y ni el tráfico de las últimas vueltas le puso en apuros. Por su parte, Verstappen y Norris sí lucharon por la segunda plaza en los últimos giros, aunque el británico de McLaren nunca tuvo lo suficiente para adelantarle.

Esta es la segunda victoria de Russell en la presente temporada y la quinta en su carrera deportiva. Desde que se confirmara la salida de Mercedes de su excompañero Lewis Hamilton la pasada campaña, se ha erigido como el piloto de referencia del equipo de la estrella.

McLaren corona su temporada de forma contundente

Por la parte de McLaren, llegaban a Singapur con la hoja de ruta clara: sumar al menos 13 puntos entre sus dos pilotos para sellar el título de constructores. No era algo complicado, viendo el rendimiento de los de ‘papaya’, y lo consiguieron sobrados: Norris terminó en tercer lugar, con su compañero Piastri cuarto, y entre ambos superaron esa barrera sin depender de terceros.

Eso sí, la polémica no abandona al equipo de Woking. Tras sus controvertidas reglas de equipo, hubo un conato de incendio entre Norris y Piastri cuando ambos se tocaron en la primera vuelta de carrera. Piastri, de hecho, se quejó del comportamiento de su compañero por radio: “Eso no es justo… si tiene que evitar otro auto estampándose contra su compañero, es que lo está haciendo muy mal”, afirmó el australiano.

El incidente llegó a pasar a comisarios, que decidieron no imponer sanción alguna a Norris. Mientras tanto, el equipo declaró que evaluará internamente lo sucedido.

Pero la desdicha del líder del Mundial de Pilotos no acabó allí. Piastri tuvo una parada lenta que le perjudicó en su duelo con Norris por el título, además de no permitírselo parar antes que su compañero para poder ganar posiciones, decisiones que han molestado aún más al piloto. Apenas ha perdido unos pocos puntos en su lucha por el campeonato, pero unas unidades que pueden ser determinantes en las apuestas de Betsafe.

Alonso, Sainz y Colapinto, carreras de contrastes

Ninguno de los pilotos hispanohablantes estuvieron en el podio, pero los tres tuvieron actuaciones bastante destacadas por una razón u otra.

En el caso de Fernando Alonso, el dos veces campeón del mundo arrancó en 10.ª posición y acabó en séptimo lugar… pero eso sería simplificar demasiado su actuación. Tras una buena arrancada, los mecánicos de Aston Martin realizaron una parada lenta que le relegó a las últimas posiciones. Desde ahí, el ‘14’ comenzó a adelantar rivales, colocándose en el octavo lugar en el que estaba antes de la parada. Eso sí, con los problemas de frenos de Lewis Hamilton y una sanción posterior al de Ferrari, consiguió la definitiva séptima posición.

En el caso de Carlos Sainz, tuvo que salir desde el 18.º lugar de la parrilla tras descubrir que su Williams no cumplía con el reglamento el sábado. El madrileño, desde allí, remontó hasta el 10.º lugar, dejando varios adelantamientos en la recta final de la carrera con neumáticos más frescos.

A Franco Colapinto le pasó justo lo contrario. El argentino cerró la carrera en 16.º lugar, tras una estrategia contraria a la del resto, parando muy pronto y quedándose cerca de luchar por los puntos en algunas fases de la carrera. El de Alpine criticó su monoplaza, calificándolo de lento y difícil de manejar ante la prensa.

¿Qué queda en la temporada?

Con el título de constructores ya en posesión de McLaren, las ‘Papaya Rules’ a las que se han referido continuamente quedan olvidadas. Ahora Piastri y Norris estarán más libres para luchar entre ellos por el título de constructores, con la única regla de no dinamitar la estabilidad del equipo y ni su relación de compañeros. Sin embargo, no hay que olvidarse de Verstappen, a 63 puntos de Piastri, líder del Mundial.

Con seis Grandes Premios por delante (Austin, México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi, además de carreras al sprint en tres de ellas), cada punto y decisión desde el box será crucial.

[PUBLIRREPORTAJE]