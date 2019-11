Giuliana Loza sobre testimonio de Jorge Yoshiyama: “Ahora dice que el dinero era de Odebrecht”

La abogada Giuliana Loza puso en evidencia las contradicciones de Jorge Yoshiyama en torno al caso Keiko Fujimori. En las últimas semanas, el sobrino de Jaime Yoshiyama sostuvo que la lideresa de Fuerza Popular tenía conocimiento de la procedencia de los aportes irregulares para su campaña electoral del 2011.

La abogada de Keiko Fujimori recordó un testimonio de Jorge Yoshiyama, quien en el 2018 manifestó que el dinero para la campaña presidencial de la candidata de Fuerza Popular venía de empresarios.

Loza puso en tela de juicio las declaraciones de Jorge Yoshiyama, puesto que ha encontrado contradicciones. “Él, en la declaración del 2018 dijo que el dinero venía de empresarios. Ahora dice que el dinero, según su tío y Keiko, es de Odebrecht”, sostuvo.

“Si él (Jorge Yoshiyama) desde un inicio hubiera dicho que Keiko Fujimori le dijo que el dinero era de Odebrecht, la hubiera mencionado a ella y también a su tío”, añadió la abogada.

Respecto a las declaraciones que dio el tío de Jorge Yoshiyama en el 2018, la abogada de Keiko defendió su postura al manifestar que el dinero para la campaña electoral del 2011 no provenía de Odebrecht. “El año pasado, Jaime Yoshiyama, en un escrito dirigido a la Fiscalía y al Juzgado, fue explícito en establecer que el dinero que le dio a su sobrino no era de Odebrecht, textual, no era dinero que tenga relación con Odebrecht”, sentenció.