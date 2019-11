Jorge del Castillo: “Apra debe alejarse del fujiaprismo”

El político aprista Jorge del Castillo manifestó que una de las acciones que debe realizar el partido de la estrella para su renovación es que se aleje del fujimorismo.

“Las elecciones internas han sido un buen método, pero no se ha cumplido y ese es el problema, y ahí vienen las dificultades. Primero tiene que hacerse un cambio de estructura, segundo tiene que recuperar su identidad política, o sea lejos del fujiaprismo, nada que ver con eso”, comentó para Exitosa.

En línea con ello, el exparlamentario buscó aclarar que no existió una alianza expresa y armónica entre Fuerza Popular y al Apra durante el periodo congresal, pero sí una suerte de fujiaprismo.

“Alianza, no, pero que habido el fujiaprismo, eso sí. Puedo decir que he sido parte de la bancada y nunca he tratado con los fujimoristas, he mantenido mi posición. La prensa marca eso y se debe tomar distancia”, explicó para Exitosa.

Por otro lado, al ser consultado sobre si está de acuerdo con la lista de postulantes del Apra al Congreso (en la que aparece Mauricio Mulder con el número 1), sostuvo que él y muchos militantes tenían la confianza de que, como se dio una elección interna, sería una lista de acuerdo al orden de la votación, pero no ha sido así.

“Se hicieron cambios de puestos en la Comisión Política y es lamentable”, sostuvo Jorge del Castillo.

Por otro lado, al ser consultado sobre si su partido logrará obtener los votos suficientes para llevar representantes, expresó que espera que así sea, mas considera que debió haber habido una renovación en los candidatos.

“Espero que tenga (representación). Nosotros vamos a votar, eso no quepa la duda, porque yo decline mi postulación para darles espacio a otras figuras, pero bueno, la discriminación ha sido evidente. La voz hubiera sido si hubiera una renovación total”, comentó Jorge del Castillo.