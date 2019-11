Rosa: minimí de Martha Chávez

La minimí de Martha Chávez. Pedro Salinas sobre Rosa Bartra.

A Rosa Bartra le hemos pedido que no sea confrontacional. Rafael López Aliaga.

Martha Chávez no es kekista ni albertista, es fujimorista, que es un sentimiento. Luis Galarreta.

Yo no soy fujimorista, hubo mucha corrupción en ese gobierno. Rafael López Aliaga.

¡Basta ya, alto al show! No a las jugadas sucias del fiscal Pérez. Mark Vito al iniciar su huelga de hambre.

Es obvio que he cambiado diametralmente de opinión respecto a Keiko Fujimori y al fujimorismo que ella representa. Ricardo Vásquez Kunze.

No puedo compartir lista con alguien que estuvo en FP. Susel Paredes.

Ya me iba a poner a derecho. Félix Moreno en el momento de ser detenido.

Si todas las empresas del club de la construcción salen, ¿cómo construimos? Edmer Trujillo.

Me parece una falta de respeto no decir que hay opresión en Venezuela, ni dejar de reconocer, por razones ideológicas, que hay una crisis social en Bolivia. Excongresista Richard Arce.

Me salvaron la vida. Evo Morales al llegar a México.

¿Quieren luchar pueblo contra pueblo? Soy pueblo. ¿Quién los maneja? Norteamérica. Han derrocado a Evo, un hermano. Han pagado US$ 50 mil. La lucha no es entre nosotros, es contra los gringos. Esa es la lucha racial. Elmer Cáceres en La Joya a quienes le reclaman por obras que él no ha realizado.

Estoy dispuesto a volver a Bolivia, y para pacificar, no para ser candidato. Evo Morales.

Corruptos del mundo uníos. La Internacional de la Corrupción: Ollanta, Goyo, Vladimir Cerrón, festejan libertad de Lula. Fernando Rospigliosi.

Alianza no, pero que ha habido el fujiaprismo, eso sí. Jorge del Castillo.

El Apra ya está añejo, huele mal, hay que renovarlo. Ollanta Humala.

Construir este centro comercial nos tomó más de diez años por la tramitología y la burocracia. Carlos Rodríguez Pastor al inaugurar Real Plaza.

Al decir que la comisión permanente se sale de sus prerrogativas, como que estamos definiendo el español demasiado, no lo sé, de repente un lenguaje tropical andino, pero español no lo es. Pedro Olaechea sobre el Gobierno.