Gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente, entrevistado por La República. Foto: Jazmín Lezama Rivas.

El árbitro dio el pitazo final y se armó la fiesta. Todos saltaban, lloraban, se abrazaban, en el campo de juego y las tribunas. La emoción era inconmensurable, como el estadio Inca Garcilaso de la Vega donde se jugó el partido final de la Liga 2.

El domingo pasado el ‘Papá’ goleó 4 a 2 a Santos de Nasca y con ello logró su pase a primera división, a la Liga 1 Movistar para el 2020.

Hincha del Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Foto: Jazmín Lezama Rivas.

Los minutos finales fueron de infarto, tras la arremetida de un Santos de Ica que no se resignaba a quedarse relegado. La tribuna sufría. Los nervios eran extremos, pero se impuso el temple cusqueño, la garra hecha corazón.

“Y ya lo ven, y ya lo ven, somos campeones otra vez”, era el coro ensordecedor. ¡Sí se pudo! ¡Estamos en primera!, también eran los gritos repetidos en las graderías y en la cancha.

Hember Valencia llora junto José Cuero. Foto: Jazmín Lezama.

Jean Paul Benavente, gobernador regional del Cusco, bajó del palco para saborear el triunfo junto a los jugadores. “Este equipo es el orgullo cusqueño, nos merecíamos hace rato este triunfo”, dijo el timonel del Gore Cusco. “Queremos brindarle este espacio para los cusqueños, para que brille el equipo de nuestros amores. Gracias por este regalo al pueblo. ¡Arriba Cienciano, arriba el Cusco!”, exclamó confundido en un abrazo con el autor de esta nota.

El jugador rojo, Ray Gómez, sonreía, alzaba las manos, no dejaba de celebrar. “Es una satisfacción grande para toda la linda familia cusqueña que siempre nos apoyó. Fue difícil llegar a la final, fue complicado y gracias a Dios sí se pudo”, sostuvo entre lágrimas.

Amor al equipo. Marcelo Grioni y la mascota del Cienciano. Foto: Jazmín Lezama Rivas.

Allí en la cancha, al ras del grass, se ve todo diferente. Fuimos testigos del emotivo abrazo de Marcelo Grioni con la tradicional mascota. Días después los directivos del equipo dieron el anuncio de su renovación al mando del ascendido equipo.

Jazmín Lezama Rivas, fotoreportera cusqueña, fue contundente. “Esta vez la hacemos, volvemos a primera, el Cusco lo merece”. Enfundada en una casaca roja, también fue parte de la marea escarlata en el campo de juego.

Raúl Pacheco, editor del semanario Ideario no asistió al partido por lo electrizante del cotejo y porque quería evitar un infarto. Pero sí celebró en la plaza mayor, pese a la lluvia, junto a su hija. “Si se trata de retos, para eso está hecho el Cienciano, el único club peruano que consiguió dos títulos internacionales. No fue fácil, nunca nada le ha sido fácil. En la cancha no estuvieron solo 11 jugadores, estuvo todo un pueblo”, dijo con voz ronca.

Felicidad en los jugadores del Cienciano del Cusco. Foto: Jazmín Lezama Rivas.

En tanto, Edy Cuéllar, director de relaciones empresariales del Cienciano, dejó en claro que campeonar y volver a primera después de muchos años, luego de una baja injusta, los hace sentir extremadamente felices.

“La alegría es desbordante y más en los dirigentes. Cienciano es el equipo del Perú profundo. Para la dirigencia es un gran logro, encontramos al equipo en la bancarrota, revivimos al moribundo, y volvimos por la puerta grande! Pero siempre con humildad y sencillez. Ahora nos toca pelear por el título de la Liga 1. Gracias, Cusco”, añadió.