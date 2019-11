Keiko Fujimori: defensa tiene hasta este lunes para responder sobre declaraciones de Jorge Yoshiyama

Último plazo. La defensa de Keiko Fujimori tiene hasta este lunes 18 de noviembre para presentar sus descargos sobre las declaraciones de Jorge Yoshiyama Sasaki que llegaron al Tribunal Constitucional (TC) el último sábado, donde éste confirma los vínculos entre la lideresa de Fuerza Popular y el exjuez supremo César Hinostroza.

De igual manera, el Ministerio Público (MP) dio a conocer las declaraciones del sobrino de Jaime Yoshiyama del último 14 de noviembre, donde confirma los vínculos de Fujimori con Hinostroza con la finalidad de que éste archive la investigación en contra de Keiko por -presuntamente- aceptar dinero de Odebrecht.

De acuerdo a Perú 21, tras recibir el último viernes los folios que contienen las declaraciones de Jorge Yoshiyama, el presidente del TC, Ernesto Blume, las compartió con sus colegas a través de un correo encriptado. Asimismo, llevaron dichos documentos a la Procuraduría del Poder Judicial y a la defensa de Fujimori Higuchi para que en un plazo de dos días hagan llegar su posición sobre la versión de Yoshiyama Sasaki.

Es así que el Tribunal Constitucional iniciará este martes el debate sobre el hábeas corpus presentado por la defensa de Fujimori. Asimismo, los siete magistrados que integran dicha entidad ya tienen las cuatro actas de las declaraciones que brindó Jorge Yoshiyama a la Fiscalía sobre dicha investigación. Sin embargo, se supo que dentro del tribunal calculan que el debate entre los magistrados se extenderá, por lo menos, hasta los primeros días de diciembre.

“Son declaraciones contradictorias que solo contienen el mero dicho del declarante sin corroboración. Por tanto, no prueban absolutamente nada contra Fujimori”, declaró la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, a Perú 21.

Confirmación

Como se recuerda, en la última declaración entregada al fiscal José Domingo Pérez, Jorge Yoshiyama confirmó que Keiko Fujimori tenía vinculaciones con el exvocal supremo César Hinostroza Pariachi y que su objetivo era buscar el archivamiento del caso de lavado de activos. Además, aseguró que para ello usó como intermediario al empresario Antonio Camayo y que el lugar de encuentro fue la casa de la lideresa naranja.

“Fue en el domicilio de Keiko Fujimori, una noche que fui a preguntar por el curso de las investigaciones. Le pregunté si estaba haciendo algo al respecto y me dijo que había ya hecho contacto con el juez César Hinostroza y que no me preocupe por el resultado”, relató Yoshiyama a la Fiscalía.