Frases de la semana: revisa las opiniones políticas más polémicas [FOTOS]

Susel Paredes renuncia a postular por Somos Perú

La gerenta de Fiscalización de la Municipalidad de La Victoria, anunció en la mañana del lunes 11 de noviembre su declinación a postular al Congreso de la República por el partido político Somos Perú. El mensaje lo dio a través de sus redes sociales asegurando de la decisión era por cuestiones éticas.

Tres días después se pronunció asegurando que su renuncia a candidatear para las elecciones 2020 se debe a que no es puede ser parte de una lista lista con personajes cuestionados como Luis Dante Mendieta Flores, quien ocupa el número uno de la relación de candidatos de la agrupación y por Manuel Masías, el número tres.

“La presencia de una persona que era de Fuerza Popular, agrupación política de la que no puedo estar al lado, pero no solo eso, porque parecía que tendría relaciones con la mafia de Orellana. Hay un reportaje. Es muy incómodo para mí. Yo no podría estar con alguien de Fuerza Popular a mi lado. Le ha hecho tanto daño ese partido al Perú, que no podría estar en una lista con alguien que ha estado en Fuerza Popular”, expresó en referencia a Dante Mendieta.

Respecto a Masías, mencionó que el exalcalde de Miraflores tiene antecedentes antiéticos al ser calificado como “homofóbico” por cerrar una conocida discoteca gay de ese distrito, y “racista” tras arrestar y presentar como criminales a jóvenes que paseaban en bicicletas.

JEE investiga a Zeballos y Montenegro

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro anunció el último jueves el inicio de una indagación en contra del primer ministro, Vicente Zeballos, y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, por presuntamente haber afectado el principio de neutralidad en el actual proceso de elecciones complementarias de enero 2020.

Este argumento se basa en las declaraciones que ambos hicieron a la prensa en contra de que los integrantes del Congreso disuelto puedan postular en los próximos comicios. Ambos funcionarios rechazaron la decisión del órgano institucional pero resaltaron que la respetarán. Tienen tres días para responder.

El presidente Martín Vizcarra también declaró al respecto asegurando que no interfiere en el proceso, sino que exhorta a la ciudadanía a que decida bien.

“Yo no interfiero, no digo ‘voten por tal o cual’, porque eso es responsabilidad de todos los peruanos, yo digo ‘elijan bien’, porque finalmente ¿de quién depende que tal o cual ciudadano sea congresista? Del pueblo”, dijo Vizcarra ante la prensa.

Ollanta Humala se pronuncia sobre Belaúnde Lossio

El expresidente Ollanta Humala Tasso sostuvo que el exempresario Martín Belaunde Lossio, sindicado por la Fiscalía como su socio, solo “quería un arresto domiciliario”. Señaló que el Ministerio Público está “usando de manera perversa” la herramienta de colaboración eficaz.

“La Fiscalía está usando a Martín Belaunde en el caso de lavado. Él no tiene ninguna imputación de lavado. Él viene de sus casos para meterse en nuestros casos […] Ahí están los audios muy claros […] él lo que quería era un arresto domiciliario”, dijo Humala Tasso a RPP.

Verónika Mendoza sobre crisis en Chile

La lideresa de la agrupación de izquierda Nuevo Perú, Verónika Mendoza, comentó sobre la decisión del gobierno chileno para trabajar en una nueva Constitución.

Este miércoles, en Chile, la Comisión Política Extraordinaria de Renovación Nacional entregó una declaración pública, firmada por el secretario general del partido oficialista Felipe Cisternas, en la que llama a hacer un acuerdo nacional por una nueva Constitución y un plebiscito de entrada y salida.

“El gobierno chileno se ha visto obligado a recoger la demanda ciudadana por una #NuevaConstitución. No es responsabilidad sino indolencia y reacción tardía. Las organizaciones sociales le han respondido que la Constitución la debe hacer el pueblo a través de sus representantes elegidos para este fin y no los políticos tradicionales que ya están en el Congreso”, escribió en su cuenta de Twitter.

Odebrecht firma otros dos acuerdos de colaboración

La constructora brasileña Odebrecht y uno de sus exfuncionarios firmaron dos preacuerdos preparatorios de colaboración eficaz con el Equipo Especial de fiscales del caso Lava Jato. En ellos la empresa acepta haber pagado sobornos en otras cinco obras públicas en el Perú.

Fuentes de La República aseguran que un exfuncionario de la trasnacional reconoció su participación y se comprometió a entregar información corroborada. El fiscal coordinador del grupo de trabajo, Rafael Vela, informó que Odebrecht pagará una mayor reparación civil por nuevas obras reconocidas.

“En cada caso en que la empresa se declare culpable, tiene que pagar una reparación civil que es objeto de una negociación con la Procuraduría ad hoc”, dijo el fiscal.

Keiko Fujimori se pronuncia sobre huelga de hambre de Mark Vito

Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori, empezó una ‘huelga de hambre’ frente al penal Anexo de Mujeres de Chorrillos desde la noche del miércoles 13 de noviembre en la noche. La lideresa de Fuerza Popular dijo sentirse angustiada por esta medida.

“Me angustia mucho haberme enterado por los medios que Mark decidió tomar la medida extrema de iniciar una huelga de hambre anoche en los exteriores del penal de Chorrillos. Mark, te lo dije en privado y ahora lo hago frente a todos. Te amo más que nunca por lo que estás haciendo, soportando y esforzándote por aliviar lo que mi injusta prisión significa para nuestras hijas", escribió en su cuenta de Twitter.

Zulema Tomás renuncia al dirigir el Ministerio de Salud

Zulema Tomás renunció a la jefatura del Ministerio de Salud el último jueves luego de los cuestionamientos por no haber declarado que su hermana trabajaba en Sedapal, institución del Estado.

“Si yo tuve una omisión, definitivamente eso no puede mancillar al Gobierno de ninguna forma. Por eso también presento mi renuncia [...] Fue un error (no declarar sobre su hermana) y por eso mismo también, para que no señalen al Gobierno. Lo que menos quiero es ir contra los lineamientos del Gobierno, de ninguna manera”, declaró Tomás en RPP.