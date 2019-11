Exigen profesionales idóneos y honestos para el Congreso

Mucha expectativa está generando el proceso electoral de enero próximo para completar el período legislativo 2016-2021 tras la disolución del Congreso. Según la encuesta nacional urbano-rural del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la principal exigencia de los electores (38%) es que los candidatos sean profesionales preparados.

Esta cifra se incrementa en Lima y en el centro del país, donde alcanza al 49% de los consultados; y en el sector A/B aumenta hasta 58%.

En segundo lugar, el 32% de los peruanos demandan que los nuevos legisladores sean honestos y cumplan con sus promesas, porcentaje que se eleva también en la capital hasta 36%. Además, llega a 39% entre los que votaron por Keiko Fujimori en segunda vuelta.

Sintomáticamente, para el nivel A/B este tema parece no ser tan importante, pues solo lo menciona el 28%; a diferencia de los sectores C, D y E, donde los índices oscilan entre 32 y 36%.

Asimismo, el sondeo revela que el 29% de la ciudadanía requiere que los próximos parlamentarios no roben ni tengan procesos judiciales.

La profesora de Derecho Constitucional y experta en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica (PUCP) Milagros Campos Ramos señala que es una excelente noticia que los electores estén preocupados por la idoneidad de los candidatos, lo que ayudará a que ejerzan un voto informado.

“Llama la atención que la experiencia política no es necesariamente valorada, cuando sí que se traten de profesionales honestos y que cumplan sus promesas. Es una exigencia muy demandada sobre todo en los sectores C y D. Por eso es muy importante que no se generen falsas expectativas y que los candidatos no ofrezcan lo que no podrán cumplir desde el Congreso”, comenta.

Destaca que la mayoría de políticas públicas, como la seguridad ciudadana, el alivio en el tránsito, entre otras, y que están a cargo del Ejecutivo y el Congreso, lo que hace es dar un marco legal adecuado.

“Es importante exigir a los candidatos que ofrezcan lo que pueden cumplir para que luego no haya un desencanto de los electores”, manifiesta.

Campos acota que en general existe una mayor preocupación por evitar que los que lleguen al Congreso tengan intereses particulares. Comentó que todo dependerá de los votantes, que no dejen engañar por aquellos que ofrecen viviendas o seguridad, que no están en su competencia, sino de otras autoridades.

Recalca que un tema del que sí se debe ocupar el próximo Congreso es de aprobar las reformas políticas que quedaron pendientes y que permitirán tener mejores candidatos y partidos en el futuro.

Otras cualidades

Para el 15% de los encuestados es fundamental que los candidatos al nuevo Parlamento piensen en servir a los ciudadanos, lo que en el sur se eleva hasta el 21%. Mientras que el 9% opina que la novedad y la juventud son cualidades muy importantes que deben tener los que resulten elegidos en enero del 2020.

Además, los consultados respondieron que deben tener ganas para trabajar y presentar propuestas claras.

Todas estas cualidades serán tomadas en cuenta por los electores a la hora de marcar la cédula.