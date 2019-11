Trabajadores anuncian marcha contra la privatización de Sedapal

Para reclamar la derogatoria inmediata del Decreto Supremo 214-2019-EF que abre las puertas a la privatización y pone a la venta un mínimo de 30% de las acciones de empresas públicas como Sedapal, eléctricas, puertos y otras, que han sido un fracaso como se ha demostrado en Chile y ha resultado una de las principales causas de las protestas en ese país .

Por ello, el Sindicato Unitario de Trabajadores de Sedapal (Sutesal) en un pronunciamiento ha recordado que el presidente Martín Vizcarra, ha declarado varias veces “que su gobierno no ha pensado en privatizar Sedapal”; pero sin embargo, no quiere derogar el DS 214 -2019 –EF, y que como política sectorial no le devuelve facultades a la empresa para la ejecución de proyectos y obras, poniendo como ejemplo el proyecto Agua Segura que sólo ha ejecutado a la fecha el 30%, cuando el año pasado a esta fecha Sedapal ejecutó el 90%.

Frente a la falta de respuesta del gobierno a los trabajadores y a la población, los pobladores de Lima y Callao junto a trabajadores y estudiantes universitarios, marcharán a Palacio de Gobierno el próximo 28 de noviembre en defensa del agua y la vida.

Esta marcha sería la segunda de este año después de la movilización que realizó el 26 de setiembre.

Los trabajadores de SUTESAL también exige al gobierno intervenir frente a los riesgos ambientales y de salud de millones de personas, provocadas por el proyecto minero Ariana, que opera una mina en la provincia de Yauli (Junín) que podría afectar el túnel trasandino que toma las aguas de la laguna Marcapomacocha (4400msnm) que traslada las aguas hacia el río Rímac.

Según señalan, otro peligro a la población representan los relaves mineros acumulados en el cerro Tamboraque, cerca de la orilla del Río Rímac. Los relaves contienen elementos químicos como arsénico, cadmio, plomo y mercurio, que, de caer a las aguas producirían una tragedia ambiental y social contra la salud y dejando sin agua a más de 12 millones de personas de Lima y Callao.