RMP sobre monopolio: “Seis años y una acción de amparo, pero no hay nada”

La abogada recordó que en el año 2013, ocho periodistas interpusieron una acción de amparo para evitar la concentración de medios. No obstante, han pasado seis años y el juez Ricardo Macedo Cuenca no ha resuelto el proceso.

“No sabemos nada porque al señor Ricardo Macedo no le da la gana de resolver”, indicó.

¿Cuál es el fondo del asunto? RMP se refirió al artículo 61 de la Carta Magna, el cual sostiene que el Estado vigila la libre competencia y persigue el abuso de posición de dominio, pero hay una excepción que especifica que no puede existir monopolio de medios de comunicación ya sean públicos o del Estado.

Asimismo, explicó que en el año 2013, Epensa vendió su patrimonio a el Grupo El Comercio, lo cual provocó que el conglomerado de medios tenga una concentración del 80% del mercado de lectoría y publicidad de prensa escrita y, según la letrada, esto no está permitido el ninguna parte del mundo.

“Eso solo pasa en regímenes dictatoriales y no en democracias, pero acá pasó porque no había una ley de control de fusiones (…) Nadie se ha olvidado del caso, seis años y una acción de amparo, pero no hay nada ”, manifestó.

Para la abogada, da lo mismo el resultado que el juez a cargo emita, pues las partes tendrán derecho a apelar. De igual modo, añadió que el propósito de los litigantes era llegar a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para hacerlo público en todo América Latina.

“Estamos secuestrados seis años en su juzgado”, concluyó.

