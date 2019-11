Los candidatos de “Con mis hijos no te metas”

Participarán en las elecciones congresales 2020 por diferentes partidos. Sin embargo, aunque algunos lo quieran negar, los une su fuerte afinidad con el colectivo ultraconservador “Con mis hijos no te metas” y sobre todo su lucha, según dicen, “en la protección de la familia y la vida”, la cual se ve “amenazada −aseguran− por la supuesta ideología de género”.

Excongresistas conservadores y nuevos rostros de este cerrado discurso aspiran a obtener una curul. El Partido Popular Cristiano (PPC) postulaba como accesitaria a Mariella Bianchi, quien dice ser provida y profamilia. Sin embargo, anoche confirmó a La República que ha pedido licencia al PPC y aseguró que postulará al Congreso. No obstante, no quiso revelar con qué partido.

La mencionada fue contratada como asesora de la Mesa de Mujeres Parlamentarias, la cual fue presidida por la fujimorista Tamar Arimborgo, recordada por afirmar que existen los crímenes de amor y asegurar que el enfoque de género causa cáncer y sida.

Además, en sus redes sociales Bianchi se muestra cercana a sectores del fujimorismo, así como al colectivo “Con mis hijos no te metas”.

Bianchi al igual que dicho colectivo conservador cuestiona el enfoque de género. Ayer trascendió que postularía con Solidaridad Nacional (SN).

En esta misma agrupación también figuran hasta hoy dos candidatos que se han declarado profamilia y provida. El abogado Alejandro Muñante, por ejemplo, dice en sus redes sociales "que lo que es peligroso es quitar a Dios de la política".

En algunos programas donde Muñante ha participado lo presentan como vocero de “Con mis hijos no te metas”. Hoy postula también por Solidaridad Nacional.

El otro candidato del “sol” es Luciano Revoredo, quien trabajó en la oficina de Fuerza Popular del Congreso. También afirma defender la familia y la vida. Además, se muestra a favor de las actividades de “Con mis hijos no te metas” y ataca a todo aquel que opina distinto. Es más, dicho colectivo comparte en sus redes sociales los artículos escritos por el candidato.

Revoredo cuestiona las investigaciones del caso de abusos ocurridos en el Sodalicio.

En tanto, Beatriz Mejía, una de las caras más visibles de “Con mis hijos no te metas”, también postula al Congreso por el partido Avanza País. Asimismo, la evangélica y afín a este colectivo, Nelly Cuadros, busca la reelección con SN.

No le creen a Gonzales

Juan Carlos Gonzales busca recuperar su curul con Fuerza Popular. Sin embargo, a pesar de haber apoyado públicamente al colectivo “Con mis hijos no te metas”, hoy afirma que está desligado de dicha agrupación.

"No necesito a 'Con mis hijos no te metas'... Una cosa es ser aliado y otra cosa es simpatizar en las ideas. Ya no estamos trabajando juntos", afirmó.

El excongresista Hernando Cevallos opinó que lo dicho por Gonzales es risible. "Forman relaciones con estos sectores oscurantistas y quieren ahora desligarse”, declaró.

María Ysabel Cedano, directora de Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), dijo que Gonzales busca ocultar su pasado y exhortó a la ciudadanía a votar por candidatos que no impulsen la discriminación.

“El electorado debe apostar por propuestas que defiendan derechos y no los quiten”, afirmó Cedano.

Detrás del mensaje profamilia

- Indira Huilca afirmó que detrás del supuesto discurso en defensa de la familia y la vida se esconde una agenda que busca imponer ideas religiosas y restarle derecho a otros sectores marginados por el Estado. Por otro lado, Huilca recordó que, en la legislatura pasada, Juan Carlos Gonzales y Nelly Cuadros votaron en contra de quitarle beneficios a violadores.

- David Sulmont, profesor principal de Ciencias Sociales de la PUCP, opinó que en una democracia se respeta la libertad de expresión. Sin embargo, agregó que hay grupos conservadores que quieren restringir derechos y mantener un statu quo. “Son grupos que quieren borrar la línea que divide el Estado laico”, declaró. No obstante, consideró positivo el debate. “No se puede usar al Estado para imponer ideas religiosas”, insistió.