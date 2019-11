César Nakazaki: “Ese testimonio es otro ejemplo de lo arbitrario de la prisión de Keiko”

Por: David Pereda Z.

El abogado César Nakazaki aduce que el Tribunal Constitucinal (TC) debería liberar a Keiko Fujimori porque la prisión preventiva, según alega, se sustenta en irregularidades como testimonios sin interrogatorio de la defensa. Y resalta que la declaración de Jorge Yoshiyama tiene el mismo vicio.

¿Cómo interpreta el pedido de Blume de la declaración de Jaime Yoshiyama en que asegura que Keiko sabía de los aportes de Odebrecht?

Quienes pretenden impedir que la posición de Keiko logre mayoría de votos creen que lo lograrán en un efecto psicológico con la lectura de esa declaración. Una lectura técnica reforzaría la posición de Keiko porque una razón de que su prisión preventiva es arbitraria es que se usó prueba sin permitir la participación de la defensa, con testigos protegidos sin contrainterrogatorio... Ahora verán un nuevo testimonio producido intencionalmente para que la defensa de Keiko no interrogue al testigo.

Pero la prisión preventiva ha sido ratificada por varios jueces. ¿Por qué, si ha habido estas irregularidades?

El único nivel donde tiene chance es en el TC porque el hábeas corpus se presenta a jueces de menor jerarquía que la Corte Suprema, un juez penal y, en segunda instancia, uno de Corte Superior. ¿Un sargento qué va a revisar a un general?

Dicen que la Fiscalía trata de presionar al TC con la filtración de la declaración...

No me cabe duda de que es así porque Pérez y Vela señalan que es central que Keiko permanezca en prisión....

¿Pero no es la huelga de hambre de Mark Vito también un intento de presión al TC?

Me abstendría de comentar sobre el esposo de Keiko, por mi vinculación con la familia. Defiendo a Alberto Fujimori, conservo aprecio. Tengo mi juicio, pero no lo comentaré.

Esa declaración de Jaime Yoshiyama no es el único testimonio que dice que Odebrecht dio dinero. ¿Por qué centrarse en ese cuestionamiento?

La prisión preventiva no tiene argumento fundamental en la prueba, sino en el peligro procesal. Allí creo que se dará el gran debate en este caso. En materia de prueba, más que examinar qué dicen testigos, entiendo que se examinará si vale una prisión preventiva con testigos que no se permitió interrogarlos a la defensa.

Si lo central es el peligro procesal, no es tan relevante esa declaración de Yoshiyama.

Así es, más allá de si el TC se anima de una vez a examinar si las donaciones electorales son delito de lavado de activos. Cuando llevas ropa a la lavandería es para recogerla, no regalarla. Es el gran error.

¿Blume está cayendo en una provocación de un sector?

Está respetando su rol de presidente. Él no es el dueño del TC y si el pleno, la mayoría o algún magistrado pide elementos de juicios, hay que reconocer una tradición de flexibilidad del TC para recoger información. Es recojo de información, luego lo procesarán.

¿No nos muestra un tanto a dónde se está apuntando?

Está cediendo al pedido de Eloy Espinoza. Está bien porque mañana no lo acusarán de ser el dueño del TC. Pero que el testimonio de Jaime Yoshiyama sea determinante para ganar o perder el hábeas corpus lo descarto plenamente.

¿Qué puede hacer Keiko si el TC no la favorece?

Esperar quizás el plazo de prisión preventiva, me parece lo más realista. No veo que la Comisión, la Corte Interamericana actúen. Me parece algo muy lejano. Para que actúe la Corte, debe actuar la Comisión y es más lenta que una tortuga.